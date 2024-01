Hallenfußball Großer Sportsgeist von Sven Heilmann

Und diesen Fußballkrimi hätte auch ein Alfred Hitchcock nicht fesselnder inszenieren können: Bombenstimmung in der Halle und tolle Aktionen zweier Teams, die sich mit zum Teil beeindruckenden Siegen zu Recht ins Finale gespielt hatten. Battweiler war nicht nur deshalb der Favorit, weil die Gelb-Schwarzen die vergangenen beiden Auflagen des Turniers gewonnen hatten. Sondern auch weil der SVB mit vier Siegen und 18:2 Toren durch seine Vorrundengruppe marschiert war. Doch die Stambacher ließen sich von der gelb-schwarzen Offensiv-Maschine im Endspiel nicht beeindrucken. Nach der regulären Spielzeit stand es in einer Partie auf Augenhöhe 1:1. Dominik Wolfram hatte Stambach in Führung gebracht. Brian Alcantara ausgeglichen. Zum Battweiler Helden wurde Jannik May, der die Kugel beim entscheidenden Strafstoß vom Neunmeterpunkt zum 4:3-Siegtreffer in die Maschen hämmerte.