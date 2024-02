Fußball-Bezirksliga Die Bezirksligisten scharren mit den Hufen

Lenhard ist optimistisch, dass der SV Battweiler am Saisonende über dem Abstiegsstrich steht. „Dafür müssen wir uns in Sachen Chancenverwertung und dem Verhindern von leichten Gegentoren steigern – das ist in der Wintervorbereitung bereits ganz gut gelungen“, meint der Trainer. In den Testspielen siegte sein Team beim A-Ligisten SG Massweiler-Höhmühlbach mit 7:1. Niederlagen gab es nur gegen klassenhöhere Gegner. Beim saarländischen Verbandsligisten SV Furpach unterlag der SVB ebenso mit 0:4 wie gegen den Landesligisten SG Rieschweiler. Beim A-Ligisten SC Stambach gewann Battweiler am Montag mit 6:0. Das war gleichzeitig die Generalprobe. Denn das letzte geplante Testspiel am Mittwoch beim saarländischen Landesligisten FC Palatia Limbach II musste der SVB aufgrund mehrerer Krankheitsfälle absagen.