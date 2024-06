Fußball-Bezirksliga Erst Horrorfilm – dann Happy End

Der Saisonauftakt verlief für das Team um das Spielertrainer-Duo Daniel Lenhard und Pablo Geßner wie in einem Horrorfilm. Die Gelb-Schwarzen, die in der Vorsaison nur ganz knapp die Teilnahme an der Aufstiegsrunde verpasst hatten, verloren ihre ersten vier Partien in Serie. Das war zwar noch kein Grund, in Panik zu verfallen. Da die Bezirksliga-Vereine wussten, dass es in der Spielklasse bis zu sechs Absteiger geben wird, konnte man aber durchaus schon von einer Hypothek sprechen.