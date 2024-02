Fußball-Bezirksliga „Es tut gut, jetzt über dem Strich zu stehen“

Nach dem Seitenwechsel spielten dann nur noch die Hausherren. Janik May brachte Battweiler das erste Mal an diesem Nachmittag in Führung. Homberg erhöhte in der 66. Minute auf 4:2. In der Schlussphase wurde der Rasenplatz an der Pfarrwiese bei einsetzendem Regen schwerer bespielbar. An den Kräfteverhältnissen auf dem Feld änderte sich aber nichts. Homberg schraubte mit dem 5:2 in der 89. Minute endgültig den Deckel auf die Partie.