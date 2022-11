Handball-Oberliga : Kockler glaubt nicht an Geschenke

Gestern Gegner, heute Teamkollegen: Auf diesem Bild macht Philipp Kockler (links) im Trikot der HF llltal dem Zweibrücker Niklas Bayer das Leben schwer. Heute spielen sie gemeinsam bei den Löwen – und gingen in der laufenden Oberliga-Saison stets als Sieger von der Platte. Auch am Sonntag bei Kocklers ehemaligem Verein? Foto: maw/Martin Wittenmeier

Zweibrücken Die Handballer vom SV 64 Zweibrücken treten am Sonntag bei den HF Illtal an. SV-Spieler Philipp Kockler freut sich besonders auf die Partie. Er entdeckte die Liebe zum Handball bei den HFI – denen muss er nun wehtun, wenn die Löwen ihre bislang makellose Bilanz ausbauen wollen.

Die Handballer des SV 64 Zweibrücken stehen nach sieben Spieltagen mit blütenweißer Weste auf Platz zwei der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Die Mannschaft von Trainer Stefan Bullacher hat alle sieben Saisonspiele gewonnen und steht im Hinblick auf die Verlustpunkte auch vor Spitzenreiter TV Homburg, der sieben seiner bereits acht Spiele gewann (ein Remis).

Am Sonntag reisen die Löwen zum Auswärtsspiel bei den Handballfreunden Illtal. Anpfiff ist um 18 Uhr in der Hellberghalle in Eppelborn. Die Spielgemeinschaft aus den Stammvereinen TV Dirmingen und SF Uchtelfangen wird stets von einem lautstarken und emotionalen Publikum unterstützt – und war in den vergangenen Jahren stets auf einem der vorderen Tabellenplätze zu finden. Mit 4:10 Punkten laufen die „Zebras“ ihren eigenen Erwartungen aktuell aber etwas hinterher. Zwar mussten die HFI mit Torjäger Christoph Holz und Trainer Marcus Simowski am Ende der letzten Saison zwei wichtige Säulen ziehen lassen. Nur zwei Siege in sieben Partien unter dem neuen Übungsleiter Andreas Birk sind aber sicher nicht das, was sich die Saarländer zum Auftakt vorgestellt hatten.

Doch die Löwen sollten gewarnt sein. Und das nicht nur weil die Handballfreunde ihr letztes Heimspiel gegen den Tabellenfünften HSG Bingen mit 28:23 gewannen. In der vergangenen Saison nämlich kam schon einmal ein bis dahin verlustpunktfreies Team in die Hellberghalle. Die VTV Mundenheim waren damals in 15 Spielen 15 Mal als Sieger von der Platte gegangen – bei den HFI unterlagen sie 25:29. Trotzdem sind die Zweibrücker mit Blick auf die aktuelle Tabelle der Favorit – „eine Rolle, die wir annehmen“, sagt Bullacher.

Für SV-Rückraumspieler Philipp Kockler ist die Begegnung in der Hellberghalle übrigens eine Rückkehr an seine frühere Wirkungsstätte. Er spielte bis zur Saison 2019/20 bei den HFI, ehe er zu den Löwen in die 3. Liga wechselte. „Es ist schon echt etwas Besonderes für mich, wieder in Illtal zu spielen. In dem Verein bin ich groß geworden. Da will ich mich natürlich besonders anstrengen und ein gutes Bild abgeben”, freut sich Kockler auf die Partie.

Ein gutes Bild gab er bereits in den vergangenen Spielen ab. Der Modelathlet ist in bestechender Form, beim 36:31-Heimsieg vergangene Woche gegen die HSG Nahe-Glan erzielte er elf Tore. „Ich erwarte ein spannendes Spiel in einer richtig vollen Halle. In Illtal ist es immer schwer zu gewinnen, da wird uns nichts geschenkt werden”, prophezeit Kockler. Um bei seinem ehemaligen Verein erfolgreich zu sein, müssen sich die 64er aber im Vergleich zu den vergangenen Spielen ein wenig steigern, glaubt er. „Wir wollen und müssen nochmal ein bisschen mehr Gas geben. Mit Illtal und danach Budenheim kommen jetzt zwei schwere Auswärtsspiele. Wir wollen natürlich trotzdem verlustpunktfrei bleiben”, sagt Kockler.

Die Oberliga-Handballerinnen des SV 64 Zweibrücken müssen derweil schon am Samstag um 16.30 Uhr bei der TSG Haßloch ran. Die TSG ist zwar erst vergangene Saison aus der Pfalzliga in die Oberliga aufgestiegen. Trotzdem ist die Mannschaft kein klassischer Liganeuling. In der abgelaufenen Spielzeit gewannen die „Bären” jede einzelne Partie in ihrer Klasse – und das deutlich. Und dass sie auch in der Oberliga vorne mitspielen können, stellt das Team in der laufenden Runde eindrucksvoll unter Beweis. Die TSG verlor lediglich gegen die Spitzenmannschaften der HSG Marpingen/Alsweiler und der FSG Ketsch/Friesenheim und liegt in der Tabelle auf Platz fünf.