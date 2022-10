Handball-Oberliga : Warum der Trainer trotz des Sieges keinen schönen Abend hatte

Niklas Bayer (am Ball) hebt ab: Obwohl der Linkshänder angeschlagen war, erzielte er beim Sieg über Nahe-Glan drei Treffer für die Löwen. Foto: Norbert Schwarz

Zweibrücken Handball-Oberligist SV 64 Zweibrücken gewinnt auch sein siebtes Saisonspiel. Der Erfolg über Aufsteiger Nahe-Glan war aber eine schwere Geburt.

Die weiße Weste bleibt ohne Flecken. Die Handballer des SV 64 Zweibrücken haben auch ihr siebtes Spiel in der Oberliga Rheinland-Pfalz/saar gewonnen und liegen mit nun 14:0 Punkten weiter auf dem zweiten Tabellenplatz hinter dem TV Homburg, der aber ein Spiel mehr und auch schon einen Verlustpunkt auf dem Konto hat. Diesen kassierten die Homburger vor drei Wochen gegen die HSG Nahe Glan (27:27). Gegen eben diesen Gegner gelang den Löwen am Samstag ein 36:31 (17:17)-Heimsieg. Dieser war aber hart erkämpft. Zur Pause hatte es vor rund 350 Zuschauern in der Westpfalzhalle noch 17:17 gestanden. Erfolgreichster Zweibrücker Schütze war Philipp Kockler mit elf Toren. Auch Tom Grieser (4) und Niklas Bayer (3) lieferten eine starke Partie ab.

SV-Trainer Stefan Bullacher hatte vor der Partie eindringlich vor dem Aufsteiger aus dem Nahe-Glan-Tal gewarnt. Insbesondere vor der starken Rückraumreihe der HSG. Und er sollte Recht behalten. Das torgefährliche Trio Heinrich Löwen, Marco Margro-Arzt und Philip Gehres machte den Löwen das Leben schwer. Die Zweibrücker Deckung bekam die körperlich starken Gäste sowohl bei ihren Distanzwürfen, als auch bei Zweikämpfen in der Nahwurfzone über die gesamte Spielzeit kaum in den Griff. Am Ende der sechzig nervenaufreibenden Minuten hatte die Rückraumachse der Gäste 27 der insgesamt 31 HSG-Treffer erzielt.

Die Zweibrücker begannen mit Ausnahme von Niklas Bayer in ihrer gewohnten Formation. Der Linkshänder war leicht angeschlagen und wurde zunächst geschont. Während sich der SV-Angriff immer wieder gute Torchancen erarbeitete und diese auch mit einer ordentlichen Quote verwertete, schwächelte die Defensive der Gastgeber. Das oft gelobte Prunkstück der 64er wirkte teilweise löchrig und unentschlossen. Zu häufig kam der Aufsteiger nach Einzelaktionen zum Torerfolg. So wurden nach einem ausgeglichenen ersten Durchgang beim Zwischenstand von 17:17 die Seiten gewechselt.

Die zweite Halbzeit begann so wie die erste aufgehört hatten. Beide Mannschaften lieferten sich einen offenen Schlagabtausch. Die Zweibrücker lagen zwar ab der 36- Minute (21:20) stets vorne, konnten den Gegner aber bis in die 50. Minute (29:28) einfach nicht abschütteln.

In der Schlussphase zahlte sich dann der breitere Kader der Löwen aus. Während die Leistungsträger der HSG Nahe Glan fast über die gesamte Spielzeit auf der Platte standen, konnte Bullacher seinen Spielern immer wieder Verschnaufpausen geben. In den letzten zehn Minuten mussten die Gäste der hohen Belastung Tribut zollen. Zweibrücken zog durch einen 7:3-Lauf davon und entschied die Partie am Ende mit 36:31 zu seinen Gunsten.

HSG-Trainer Axel Schneider war trotz Niederlage stolz auf seine Mannschaft: „Wir haben ein tolles Spiel gemacht. Das recht deutliche Ergebnis spiegelt für mich nicht die 60 Minuten wider.“ Vom siegreichen SV-Trainer Stefan Bullacher gab es dagegen kritische Töne: „Ich wusste, was auf uns zukommt. Nahe Glan hat auch gegen die anderen Spitzenteams hervorragend gespielt. Leider ist es mir nicht gelungen, diese Botschaft an meine Jungs zu transportieren. Ich bin mit 14:0 Punkten zum Start natürlich mehr als zufrieden. Gut gelaunt bin ich heute Abend allerdings nicht“.