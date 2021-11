3. Handball-Liga : SV 64 schrammt an der Überraschung vorbei

Tim Götz (am Ball) war mit fünf Toren einmal mehr einer der torgefährlichsten Zweibrücker. Im Heimspiel gegen Tabellenführer Rhein Neckar Löwen II geriet Götz’ Mannschaft erst in den Schlussminuten auf die Verliererstraße und konnte die Westpfalzhalle mit erhobenem Haupt verlassen. Foto: Martin Wittenmeier

Zweibrücken Handball-Drittligist SV 64 Zweibrücken hält die Partie gegen Spitzenreiter Rhein Neckar Löwen II lange offen – muss sich aber am Ende knapp geschlagen geben. Nächsten Samstag Saar-Derby bei der HG Saarlouis.

Das Spiel hatten die Zweibrücker verloren – und wurden von den Zuschauern in der Westpfalzhalle trotzdem mit viel Applaus bedacht. Denn gegen die Bundesligareserve der Rhein Neckar Löwen hatten die Handballer des Drittligisten aus der Rosenstadt zuvor eine starke Leistung auf die Platte gebracht. Nach 50 Minuten hatten die 64er gegen den Spitzenreiter beim Stand von 29:29 an einer großen Überraschung geschnuppert. Als die Schluss-Sirene ertönte, hatten die Gäste allerdings knapp die Nase vorne. Der SV unterlag mit 32:36 (15:18). Den Unterschied machte der ehemalige Bundesligaspieler Sebastian Trost in den Reihen der Gäste. Mit seinem neunten Treffer 80 Sekunden vor Schluss hatte er seine Mannschaft mit 35:31 in Führung gebracht – und damit die letzten Hoffnungen der Zweibrücker auf einen Punktgewinn begraben.

SV-Trainer Stefan Bullacher, der erstmals nach seiner Corona-Erkrankung wieder an der Seitenlinie stand, war wie die rund 300 Zuschauer trotzdem sehr zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. „Die Bundesligareserve der Rhein Neckar Löwen ist ohne Zweifel die beste Mannschaft in unserer Liga. Sie haben den stärksten Kader und werden auch am Ende der Saison auf dem ersten Platz stehen“, prophezeite Bullacher. Er ergänzte: „Unsere Jungs haben heute eine großartige Leistung gebracht. Wir hatten bis wenige Minute vor dem Ende noch die Chance auf Punkte. Das macht mich sehr stolz“.

Schon in der Anfangsphase zeigten die Zweibrücker Löwen, dass sie viel mehr als nur ein Sparringspartner für den Spitzenreiter sein würden. Mit dem Selbstvertrauen von drei Heimsiegen in Folge spielten die Hausherren ohne Respekt auf. Die Angriffsachse um Tim Götz, Philipp Kockler und Niklas Bayer im Rückraum sowie Kevin Knieps am Kreis wirbelte die körperlich überlegene Abwehr der Gäste kräftig durcheinander. Als die Baden schon nach zehn Minuten ihre erste Auszeit beantragten, rieb sich wohl mancher Zuschauer verwundert die Augen. Nicht der Ligaprimus, sondern der SV lag mit 8:4 in Führung.

Dann aber beorderten die Rhein Neckar Löwen den bis dahin geschonten Max Trost aufs Feld. Doch die 64er drückten zunächst weiter aufs Gaspedal und hielten den Vorsprung bis zur 16. Minute (11:7) konstant. Dann aber machte sich die immens breite und hochklassig besetzte Bank der Gäste bemerkbar. Während sich beim SV 64 der eine oder andere technische Fehler einschlich, hielten die Rhein Neckar Löwen Qualität und Tempo unvermindert hoch. Nach 23 Minuten (14:14) war erstmals wieder Gleichstand hergestellt. Als die Seiten gewechselt wurden, lagen die Gäste drei Tore vorn.

Doch diejenigen, die vermutet hatten, dass der Spitzenreiter nun einem ungefährdeten Sieg entgegenspielen würde, sahen sich getäuscht. Die Zweibrücker kämpften sich leidenschaftlich zurück in die Partie und lieferten dem Gegner eine Begegnung auf Augenhöhe. Tom Grieser hielt hinten die Abwehr zusammen und vorne traf Tim Götz drei Mal binnen vier Minuten. Der Vorsprung der Gäste schmolz langsam – doch er schmolz. In der 49. Minute stellte Sebastian Meister die Uhren wieder auf Null. Der SV-Kreisläufer traf zum 28:28. Auch Kevin Knieps glich noch einmal zum 29:29 aus. Doch in den Schlussminuten spielten die Rhein Neckar Löwen um den überragenden Trost ihre ganze Routine aus und zogen wieder davon.

Im Tor der Zweibrücker feierte dabei Rüdiger Lydorf ein spätes Drittliga-Debüt. Der 36 Jahre alte Trainer der Oberliga-Frauen des SV 64, der seine aktive Karriere vor acht Jahren wegen einer Verletzung beenden musste, wurde in der 55. Minute eingewechselt. Denn Mate Volarevic, der zweite etatmäßige Torwart neben Alexander Dörr, fehlte verletzt.

„Es ist super, dass Rüdiger uns in so einer schwierigen Situation zur Verfügung steht. Eine Dauerlösung ist das aber nicht, dafür bräuchte Rüdiger zwei neue Knie“, bedankte sich SV-Coach Bullacher schmunzelnd bei seinem Trainerkollegen.