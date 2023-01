Handball-Oberliga : Neues Jahr – alte Probleme

Tom Grieser (am Ball) und sein SV 64 Zweibrücken bestreiten am Sonntag ihr schweres Auswärtsspiel bei der HSG Rhein-Nahe Bingen. Foto: Martin Wittenmeier

Zweibrücken Die Oberliga-Handballer des SV 64 Zweibrücken treten am Sonntag bei der HSG Rhein-Nahe Bingen an. SV-Frauen vor wichtigem Kellerduell beim HC Koblenz. Zweite Mannschaft empfängt Dudweiler.

Neues Jahr – neues Glück. Den Wahrheitsgehalt dieses Kalenderspruchs dürften die Oberliga-Handballer des SV 64 Zweibrücken, die am Sonntag um 18 Uhr bei der HSG Rhein-Nahe Bingen ihr erstes Pflichtspiel 2023 bestreiten, zumindest in Zweifel gezogen haben. Denn die Personalsituation bei den Löwen hatte sich zum Trainingsauftakt nicht entspannt.

Waren es im vergangenen Jahr die zahlreichen Verletzten, die die Löwen beutelten, traf die 64er nun eine Krankheitswelle mit voller Wucht. Schon in der ersten Trainingswoche musste die Hälfte der Einheiten ausfallen und ein geplantes Freundschaftsspiel gegen den Drittligisten TuS Dansenberg abgesagt werden. Wenn dann doch trainiert wurde, standen lediglich vier oder fünf Spieler der ersten Mannschaft zur Verfügung. In Absprache mit Team, Trainer und Verein wurde als Konsequenz aus der angespannten personellen Situation der Trainingsumfang dauerhaft um eine Einheit reduziert. „Wir müssen die Situation so akzeptieren wie sie ist. Wie sich die Reduzierung des Trainingsumfangs langfristig auswirken wird, lässt sich heute schwer einschätzen. Für gewöhnlich ist aber durch Training noch keiner schlechter geworden“, flüchtet sich Trainer Stefan Bullacher in Galgenhumor. Dass Kreisläufer Jan-Ole Schimmel im Winter zum Ligakonkurrenten TV Homburg gewechselt ist, verschärft die Personallage zusätzlich.

Doch seit Dienstag gibt es auch Erfreuliches zu berichten. Abgesehen von Tom Ihl (Kreuzbandriss), Niklas Bayer (Schulteroperation) und Joshua Eberhard (Fußverletzung) stand Bullacher das verbleibende Gerüst der ersten Mannschaft wieder zur Verfügung. Genau rechtzeitig also, um sich auf das Spiel am Sonntag in der Rundsporthalle in Bingen vorzubereiten. Die Zweibrücker stehen aktuell auf Platz drei, die Binger sind mit drei Punkten weniger Fünfter.

Trotz der besseren Platzierung geben die Zweibrücker die Favoritenrolle vor dem Hintergrund ihrer Ausfälle und der prekären Trainingssituation zu Beginn des Jahres gerne an die Gastgeber ab.

Bingen verfüge über einen extrem starken Rückraum, aus dem vor allem Henrik Walb hervorsteche, so Bullacher. Walb war in der vergangenen Saison mit 227 Treffern Torschützenkönig der Oberliga und reiht sich auch in diesem Jahr wieder unter den treffsichersten Schützen ein. Außerdem stelle Bingen eine kompakte Abwehr, die mit Luca Korbion und Niklas Weißbrod von zwei guten Torhütern komplettiert wird.

Am Sonntag bestreiten auch die Handballerinnen des SV 64 Zweibrücken in der Oberliga ihr erstes Pflichtspiel des Jahres. Und das ist gleich ein ganz wichtiges. Um 16.30 Uhr treten die Löwinnen in der Sporthalle der Julius-Wegler-Schule beim HC Koblenz an.

Beide Teams konnten bislang erst zwei Spiele für sich entscheiden und zieren das Tabellenende. Koblenz ist Vorletzter, die SV-Frauen tragen die Rote Laterne. Der Verlierer der Partie wird es schwer haben, auf absehbare Zeit, die Abstiegszone zu verlassen.

Es ist also eine Partie, in der die SV-Frauen tunlichst Zählbares sammeln sollten. Doch auch bei den Löwinnen ist die personelle Situation prekär. Das Team, das schon vor der Weihnachtspause mit Krankheits- und Verletzungsproblemen zu kämpfen hatten, geht auf dem Zahnfleisch. Der Kader ist dezimiert. Trainingsmöglichkeiten sind eingeschränkt, ein geplantes Testspiel gegen Metz musste abgesagt werden. Welche Spielerinnen am Sonntag überhaupt einsatzbereit sind, ist kaum absehbar.

„Die Situation ist momentan sehr schwierig. Trotzdem wollen wir am Sonntag alles geben, um die erste Hälfte der Saison mit einem Sieg abzuschließen”, sagt Trainer Rüdiger Lydorf kämpferisch.