3. Handball-Liga : Löwen wollen in fremdem Revier Zähne zeigen

Zweibrücken/Günzburg Die Handballer des SV 64 Zweibrücken spielen am Samstag beim VfL Günzburg. Dem standen sie schon vor zwei Wochen gegenüber. Dass das vorgezogene Rückrundenspiel ein Nachteil sei, verneint SV-Trainer Bullacher zwar. Die Löwen treffen aber nun auf einen Gegner, der seine letzte Chance im Abstiegskampf der 3. Liga nutzen will.

Der Auftakt ist geglückt, doch die Aufgaben werden nicht einfacher. Nach zwei Siegen in der Klassenverbleibs-Runde der 3. Liga gegen den VfL Günzburg und den HSC Coburg II müssen die Handballer des SV 64 Zweibrücken am Samstag erstmals auswärts antreten. Der Spielplan will es so, dass die Löwen dabei um 19.30 Uhr in der Sporthalle an der Rebaystraße auf jenen Gegner treffen, dem sie bereits Ende März in der Westpfalzhalle gegenüberstanden – den VfL Günzburg. Das Rückspiel gegen die Schwaben findet also statt, bevor die Hinrundenpartien gegen Neuhausen und Groß-Bieberau ausgetragen werden. SV-Trainer Stefan Bullacher sieht darin keinen besonderen Vor- oder Nachteil für eines der Teams: „Beide Mannschaften haben die Erfahrungen aus dem ersten Spiel sicher noch vor Augen. Darauf können unsere Jungs aufbauen. Und die aus Günzburg auch“, sagt der Übungsleiter. Jetzt gelte es „die richtigen Schlüsse aus dem Hinspiel zu ziehen und die Erkenntnisse dann auch umzusetzen“.