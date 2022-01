Handball-Saarlandliga : Löwen-Reserve übernimmt die Pole-Position

Max Sema (am Ball) und der SV 64 Zweibrücken II haben am Samstag das Top-Spiel der Handball-Saarlandliga gegen Saarbrücken gewonnen. Foto: Martin Wittenmeier

Zweibrücken Handball-Saarlandliga: SV 64 Zweibrücken II stößt Spitzenreiter Saarbrücken vom Thron.

Die Zweibrücker (vier Verlustpunkte), die Saarbrücker (6) und die SGH St. Ingbert (5) sind die einzigen Mannschaften, die noch ernsthafte Chancen auf den Titel haben. Alle anderen Teams sind weit abgeschlagen. Den nun ärgsten Verfolger St. Ingbert empfängt der SV Ende April in der heimischen Westpfalzhalle.

Im Heimspiel gegen Saarbrücken gelang den Gästen der erste Treffer – dann aber übernahmen die Zweibrücker das Kommando. Nils Wöschler, mit neun Toren treffsicherster SV-Schütze, erzielte in der Anfangsphase fünf Treffer binnen sechs Minuten und brachte sein Team so mit 6:2 in Führung (9. Minute) Doch die Saarländer zeigten, warum die als Tabellenführer über die Landesgrenze gereist waren. Fünf Minuten vor dem Seitenwechsel war es die HSG, die wieder knapp die Nase vorn hatte (12:13). Doch Marian Graff glich umgehend wieder für die Hausherren aus. Beim Stand von 13:13 wurden die Seiten gewechselt.