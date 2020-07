Handball-Saarlandliga : Selbst Bullacher staunt über die Kaderschmiede

Tomas Schlegel (am Ball) vom SV 64 Zweibrücken II trainiert teilweise mit der ersten Mannschaft des Vereins. SV64 II-Trainer Weinert lobt Schlegels Entwicklung. Der Sprung aus der Saarland- in die dritte Liga sei aber (noch) zu groß. Foto: maw/Martin Wittenmeier

Zweibrücken Der SV 64 Zweibrücken II hat in der Saarlandliga trotz widriger Umstände eine starke Runde gespielt und stieß im Saarlandpokal sogar ins Finalturnier vor. Dass das „Final-Four“ dann abgesagt werden musste, war bitter für die junge Mannschaft – und den Trainer.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Mirko Reuther

Klaus-Peter Weinert war enttäuscht. Nicht etwa weil seine junge Mannschaft in der letzten Saison eine schwache Runde gespielt hätte: im Gegenteil. Nach einem starken Schlussspurt landete der SV 64 Zweibrücken II in der Handball-Saarlandliga noch auf dem sechsten Platz.

Dass aber mit dem Abbruch der Saison auch das Final-Four-Turnier des Saarländischen Handballverbands am Ostermontag in Saarbrücken ins Wasser fiel, tat dem Coach leid. Vor allem für seine Mannschaft – aber ein wenig auch für sich selbst. „Als Spieler habe ich schon an dem Turnier teilgenommen – aber als Trainer noch nie“, bedauert Weinert, dessen Mannschaft sich als erstes Reserveteam der Vereinsgeschichte für die Endrunde qualifiziert – und dabei unter anderem Oberligist HSG Völklingen aus dem Turnier geworfen hatte. „Die Jungs waren nach dem Einzug ins Finale überglücklich. Für die meisten wäre es die erste Teilnahme am Final-Four gewesen“, sagt Weinert und ergänzt: „Klar wären wir dort gegen die Oberligisten Außenseiter gewesen – aber wir hatten uns gesagt: ‚Egal wie das ausgeht, hinterher werden wir feiern gehen’“.

Aber auch neben der starken Pokalrunde konnte Weinert mit der Saison seiner Mannschaft zufrieden sein. Insbesondere nachdem der Start aufgrund akuter Personalnot nicht nach Maß verlaufen war. „Wenn wir in Bestbesetzung angetreten sind, konnten wir eigentlich jeden schlagen – leider war das selten der Fall.“ Das belegt exemplarisch die Partie der Zweibrücker Kaderschmiede gegen den HSV Merzig-Hilbringen, der die Saison am Ende auf Platz zwei abschloss. Der SV 64 II dominierte das Spitzenteam, ehe das Spiel wegen einer undichten Stelle am Dach der Ignaz-Roth-Halle abgebrochen wurde. In der Nachholpartie, die unter der Woche stattfand, waren die Rosenstädter plötzlich chancenlos (21:34). „Wobei das besondere Umstände waren, da hat tatsächlich mehr als die Hälfte der Spieler gefehlt. Wir sind mit mehreren Jungs der dritten Mannschaft aufgelaufen“, erklärt Weinert.

Besonders große Fortschritte habe letzt Saison Rückraumspieler Tomas Schlegel gemacht. Der 21-Jährige spielte schon 2015 mit der B-Jugend des SV 64 um den deutschen Meistertitel, hing die Handballschuhe zwischenzeitlich aber zugunsten der Leichtathletik an den Nagel. Auch Fabian Naumann habe sich stark entwickelt, bevor er sich Anfang Dezember im Spiel beim TV Merchweiler die Mittelhand brach, berichtet Weinert. Pechvogel Naumann war bereits in der Saison davor lange Zeit wegen einer Fußverletzung außer Gefecht gesetzt.

Beide trainierten schon in der vergangenen Spielzeit teilweise bei der ersten Mannschaft der Löwen mit, Kandidaten für das Team von Stefan Bullacher seien sie nach dessen Aufstieg in die dritte Liga aber (noch) nicht. „Der Sprung ist noch zu groß, das trauen sie sich glaube ich selbst noch nicht ganz zu“, sagt Weinert.

Seine Mannschaft kam gegen Ende der vergangenen Saison immer besser in Fahrt. Der SV 64 II schickte unter anderem die Spitzenteams HSG DJK Nordsaar und HSG TVA/ATSV Saarbrücken mit deutlichen Niederlagen im Gepäck auf die Heimreise zurück.

Selbstverständlich war das nicht – denn die Trainingssituation des Reserveteams gestaltete sich verzwickt. Zwei Einheiten in der Woche hatte Weinert angesetzt. Weil sich jedoch eine davon mit dem Training der ersten Mannschaft überschnitt und dort mehrere Spieler der Reserve mitwirkten, durfte Weinert stets nur eine Handvoll Spieler im Training begrüßen. „Am Ende haben wir die Einheit komplett gestrichen und nur noch einmal in der Woche trainiert. Bei jedem anderen Team in der Liga waren es drei oder vier Mal“, erzählt Weinert und muss schmunzeln. Er ergänzt: „Bulli (Stefan Bullacher, Trainer der ersten Mannschaft) hat nur den Kopf geschüttelt und gesagt: Einmal Training und trotzdem Platz sechs. Das musst du erstmal hinkriegen.“

In der kommenden Saison wird sich der Kader der zweiten Mannschaft verändern. Philipp Baus wechselte zum TV Merchweiler, auch Torwart Benedict Haubeil hat den Verein verlassen. Dafür stoßen die Jugendspieler Peter Gohl, Samuel Winter, Nico Becker, Finn Haderstorfer und Daniel Backes (Torwart) zum Team.

Außerdem verstärkt Till Wöschler, der in der letzten Saison noch in der Oberliga auf der Platte stand, Weinerts Aufgebot. „Das wird für uns ein ganz wichtiger Mann. Eine richtige Persönlichkeit, an der sich die jungen Spieler aufrichten können“, schwärmt der Trainer, der betont, die Versetzung zur zweiten Mannschaft, sei Wöschlers eigene Entscheidung gewesen.

Ein konkretes Ziel für die kommende Saison möchte Weinert nicht ausgeben. „Auch wenn ich überzeugt bin, dass wir Platz sechs wieder packen können. Wenn es optimal läuft, sogar mehr.“ Grundsätzlich sei es aber seine Aufgabe, die Spieler an den Leistungsbereich der ersten Mannschaft heranzuführen. Deshalb sei das Minimalziel der Klassenerhalt. Damit die jungen Spieler sich auch in Zukunft in einer fordernden Umgebung an das höhere Niveau gewöhnen können.

Damit, dass er seine besten Spieler in der Natur einer Kaderschmiede in der Regel abgibt und seine Reserve selten die Zeit erhält, wie andere Teams über Jahre zusammenzuwachsen, hat Weinert kein Problem. „Klar denkt man sich mal: ‚Gegen Ende der Saison lief es immer besser – und nächstes Jahr geht vieles wieder von vorne los’. Aber man ist vielmehr richtig stolz darauf, wenn einer der Jungs den Sprung nach oben gepackt hat“, sagt er.

War letzte Saison zufrieden mit seinem Team: Klaus-Peter Weinert, Trainer des SV 64 II. Foto: Wittenmeier Foto: maw/Martin Wittenmeier