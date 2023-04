Handball-Oberliga Löwen zeigen ihr bestes Heimspiel der Saison

Nach dem Seitenwechsel schien das Pendel dann aber zunächst auf die Seite der Gäste auszuschlagen. Mit einem zwischenzeitlichen 4:0-Lauf kämpften sich die Sportfreunde zurück in die Begegnung. In der 37. Minute betrug der Vorsprung der Zweibrücker nur noch drei Tore (20:17). Doch wie schon vor der Pause konnten die Löwen noch einmal eine Schippe draufpacken. Beim Stand von 26:22 erzielten die SV-Spieler fünf Tore in fünf Minuten, ohne dass Budenheim eine Antwort parat hatte. Die Partie war gelaufen. Mit der Schluss-Sirene stellte der SV-Kapitän und sechsfache Torschütze Philipp Hamann mit seinem Treffer zum 34:23 den Endstand her.