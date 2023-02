Handball-Oberliga : Gelingt der erste Heimsieg im neuen Jahr?

Am Samstag wollen die Spieler des SV 64 Zweibrücken endlich den ersten Heimsieg mit ihren Fans in der Westpfalzhalle feiern. Foto: maw/Martin Wittenmeier

Zweibrücken Oberliga-Handballer vom SV 64 Zweibrücken empfangen am Samstag Worms in der Westpfalzhalle.

Am Wochenende wollen die Oberliga-Handballer des SV 64 Zweibrücken endlich ihren ersten Heimsieg des Jahres feiern. Am Samstag um 18 Uhr empfängt das Team von SV-Trainer Stefan Bullacher die HSG Worms in der Westpfalzhalle. Worms rangiert aktuell mit neun Punkten auf Platz dreizehn der Tabelle, während die Löwen nach ihrem Sieg gegen den TuS Dansenberg wieder den dritten Tabellenplatz erobert haben.

Von den aktuellen Platzierungen in Sicherheit wiegen lassen sollten sich die Zweibrücker aber nicht. Nachdem Worms den Saisonstart auch wegen großen Verletzungspechs in den Sand gesetzt hatte, spielten die „Drachen“ im Rundenverlauf immer stärker auf und arbeiteten sich wieder aus dem Tabellenkeller heraus. Vor allem die Rückkehr von Rückraumspieler Marco Kimpel brachte die Rheinhessen in die Erfolgsspur zurück. Als drittbester Feldtorschütze der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar wechselte Kimpel vor der Saison zur TSG Waldsee, kehrte aber unter der Saison wieder zur HSG zurück. Zusammen mit Marvin Seyfried, der ebenfalls zu Beginn der Saison verletzungsbedingt fehlte, und Tim Knobel bieten die Wormser einen torgefährlichen Rückraum auf. Knobels 100 Treffer aus dem Feld (ohne Siebenmeter) sind aktuell der zweitbeste Wert in der RPS-Liga. Von der starken Rückraumreihe profitiert auch Worms Kreisläufer Tim Freitag, der bei der TSH Haßloch schon Drittligaerfahrung sammeln durfte.

Zudem haben die Wormser viele Talente aus den umliegenden Vereinen aus Hochdorf, Friesenheim und Mundenheim in die Nibelungenstadt gelotst, die dem Kader Variabilität und Tiefe verleihen. An Selbstvertrauen dürfte es der HSG ebenfalls nicht mangeln. Worms kommt nach dem 34:31-Heimsieg gegen die HSG Eckbachtal mit Rückenwind nach Zweibrücken.

Die Zweibrücker wollen ihrer Favoritenrolle aber gerecht werden und am Samstag die nächsten beiden Punkte einfahren. Vor allem für ihre Anhänger wollen die Löwen endlich wieder ein gutes Heimspiel abliefern und den ersten Sieg des Jahres einfahren. Denn die 64er zeigen in der laufenden Saison auswärts fast regelmäßig bessere Leistungen als zu Hause. Fehlen werden dem SV neben den Langzeitverletzten Tom Ihl und Niklas Bayer aber weiter Kapitän Philipp Hammann (gebrochener Zeh) und voraussichtlich auch Max Kroner (Schulterprobleme).

Die Oberliga-Handballerinnen des SV 64 sind am Wochenende spielfrei. Das Schlusslicht empfängt erst am übernächsten Samstag den Sechsten SG Mainz/Bretzenheim.

Dafür ist die zweite Mannschaft der Löwen gefordert. Das Saarlandligateam des SV empfängt am Sonntag um 18 Uhr die HG Saarlouis II in der Ignaz-Roth- Halle. Saarlouis ist Zwölfter. Die Zweibrücker, die das Hinspiel mit 27:23 gewonnen hatten, Vierter. Im neuen Jahr ist das Saarlandligateam des SV 64 noch ungeschlagen, am vergangenen Wochenende gelang sogar ein Auswärtssieg beim Tabellenzweiten HC Dillingen/Diefflen.