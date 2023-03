Handball-Oberliga Löwen wollen fünften Sieg in Serie

Zweibrücken · Die Handballer des SV 64 Zweibrücken empfangen in der Oberliga am Samstag Saulheim. Direkt im Anschluss peilen die SV-Frauen in der Westpfalzhalle gegen Bassenheim den dritten Saisonsieg an. Saarlandligateam der Löwen will in Fraulautern in die Spur zurück.

10.03.2023, 22:37 Uhr

Gegen die gefährliche Saulheimer Rückraumachse wollen die Spieler des SV 64 (weiße Trikots) so aufmerksam verteidigen wie hier gegen die VTZ. Foto: Martin Wittenmeier

Von Roman Kuhn