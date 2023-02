Handball-Oberliga : Bullacher erkrankt: Weinert am Samstag wohl Löwen-Dompteur

Co-Trainer Klaus Peter Weinert (links) wird beim SV 64 Zweibrücken am Samstag voraussichtlich den erkrankten Cheftrainer Stefan Bullacher vertreten. Foto: Mohr/FNS

Zweibrücken Handball-Oberligist SV 64 Zweibrücken empfängt am Samstag die HSG Eckbachtal. Das Spiel der SV-Frauen wird verlegt. Gegner Mainz hat eine Corona-Welle erfasst.

Am Samstag empfangen die Handballer des SV 64 Zweibrücken um 18 Uhr die HSG Eckbachtal zum Heimspiel in der Westpfalzhalle. Die Gäste aus dem Leininger Land stehen mit 14:24 Zählern auf Tabellenplatz elf der Oberliga Rheinland-Pfalz-Saar. Vor allem zu Hause in der Sporthalle Dirmstein überzeugt die Spielgemeinschaft mit beherzten Auftritten und feierte dort sechs ihrer sieben Saisonsiege. Auch im Hinspiel gegen die 64er hielten die „Geckos“ die Partie lange offen. Erst zum Ende hin konnten sich die Löwen auf drei Tore absetzen und diesen Vorsprung auch bis zur Schluss-Sirene verteidigen (31:28).

Damals hatten die Zweibrücker zu Beginn große Mühe den wurf- und zweikampfstarken Max Schreiber unter Kontrolle zu bringen. Mit Bennet Löhmar hat Eckbachtal außerdem den aktuellen Toptorschützen der A-Jugendbundesligamannschaft der HSG Friesenheim/Hochdorf in seinen Reihen. Löhmar, der per Doppelspielrecht in Eckbachtal und beim Bundesliganachwuchs der Eulen Ludwigshafen spielt, gilt aktuell als eines der größten pfälzischen Handball-Talente.

Die Vorbereitung der drittplatzierten Zweibrücker auf das Spiel lief – wie wohl bei allen Teams der Liga – aufgrund der Fastnachtstage nicht optimal. Erst am Donnerstag stiegen die Löwen wieder ins Training ein – und das ohne den erkrankten Trainer Stefan Bullacher. Er hat sich zum zweiten Mal mit dem Corona-Virus infiziert und hat sich in häusliche Quarantäne begeben. Dass er am Samstag wieder dabei sein kann, ist eher unwahrscheinlich, wird aber final erst am Spieltag entschieden.

Sollte der Übungsleiter wie erwartet fehlen, wird er von Co-Trainer Klaus Peter Weinert vertreten, der Bullacher im Sommer auf dem Cheftrainerposten beerben wird. Mit Ausnahme der Langzeitverletzten Tom Ihl und Niklas Bayer wird den Zweibrückern wohl der komplette Kader zur Verfügung stehen.

Direkt nach dem Spiel der Männer hätten auch die Frauen des SV 64 Zweibrücken, bei denen Trainer Rüdiger Lydorf auch kommende Saison als Trainer an der Seitenlinie stehen wird, auf der Platte stehen sollen. Doch die für 20 Uhr angesetzte Partie der Löwinnen gegen die Bundesligareserve der SG Mainz-Bretzenheim muss verschoben werden. Die Gäste aus der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt wurden von einer Corona-Welle erfasst. Der SV 64 hat einer Verlegung zugestimmt. Ein Termin steht aber noch nicht fest. Die Zweibrückerinnen werden also auch nach dem Wochenende die Rote Laterne tragen. Die Mannschaft ist mit vier Zählern Letzter.