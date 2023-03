Handball-Oberliga : Die Löwen zeigen im Stadt-Derby die Zähne

Zweibrücken Das Zweibrücker Stadt-Derby in der Handball-Oberliga war eine glasklare Angelegenheit. Die vom Abstieg bedrohte und personell gebeutelte VTZ Saarpfalz kann den Favoriten SV 64 Zweibrücken rund 20 Minuten ärgern. Wird aber danach vom Tempo-Handball der Löwen überrollt.

Die Überraschung blieb aus. Das Zweibrücker Handball-Stadtderby war eine einseitige Angelegenheit. Der SV 64 Zweibrücken setzte sich am Sonntagabend in der Westpfalzhalle klar mit 36:21 (17:11) gegen die VTZ Saarpfalz durch. Diese bestritt die Partie zwar mit großen Personalsorgen. Doch das wollte VTZ-Trainer Marek Galla nur bedingt als mildernden Umstand gelten lassen.

Der TV Niederwürzbach hat sein Heimspiel gegen den Drittletzten HSG Ottweiler/Steinbach klar gewonnen. Der TVN setzte sich am Samstag mit 37:21 (17:12) durch. Nils Lauer war mit zehn Toren erfolgreichster Schütze des TVN, der jetzt auf Rang sieben liegt. Am kommenden Samstag um 20 Uhr spielt der TVN bei der HSG TVA/ATSV Saarbrücken.

Die zweite Mannschaft des SV 64 Zweibrücken hat in der Saarlandliga eine klare Heimniederlage hinnehmen müssen. Der SV 64 II unterlag am Samstagabend dem Tabellendritten HSV Merzig/Hilbringen deutlich mit 21:32 (8:18). Erfolgreichster Schütze auf Zweibrücker Seite war Aris Wöschler mit sechs Treffern. Der SV 64 II ist durch die Niederlage auf den sechsten Platz abgerutscht und tritt am kommenden Samstag um 18 Uhr bei der HSG Fraulautern/Überherrn an.

Ohne Julian Kreis und Dominik Rifel, in den letzten Wochen zwei der besten im Team, trat die VTZ praktisch ohne Kreisläufer an. Auch Torhüter Norman Dentzer musste wie seine beiden Teamkollegen krankheitsbedingt passen. Am Donnerstag ereilte Galla dann auch noch die Nachricht, dass er auf seinen besten Schützen verzichten muss. Abderrahmane Belhadi, im Hinspiel gegen den SV 64 mit neun Treffern ein ständiger Unruheherd, erlitt einen Arbeitsunfall und wird vorerst fehlen. In der Partie selbst verletzte sich Moritz Baumgart nach einem Zusammenprall am Oberschenkel und konnte nur noch von außen zuschauen.