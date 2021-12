Handball-Oberliga : Der „Glücksgriff“ ist bereit für neue Abenteuer

Homburg Die Spatzen pfiffen es schon länger von den Dächern. Steffen Ecker wird ab dem 1. Januar Trainer beim Handball-Oberligisten TV Homburg. Der 44-Jährige trug einst selbst das Trikot der Saarpfälzer. Spätestens nächste Saison will er den TVH in die 3. Liga führen.

Nach der Silvesternacht heisst der Trainer des Handball-Oberligisten TV Homburg auch offiziell Steffen Ecker. Er übernimmt die Position ab dem 1. Januar von Jonas Guther und Marvin Mebus, die das Team seit dem Abgang von Ex-Übungsleiter Mirko Schwarz kurz vor Saisonbeginn übergangsweise als Spielertrainer-Duo übernommen hatten. Eckers Arbeitspapier beim TVH gilt bis Juni 2024. Und bis dahin will er mit den Homburgern eine Liga höher als aktuell auf der Platte stehen. „Mein Ziel ist, spätestens nach der Saison 2022/2023 aufzusteigen“, erklärt der 44-Jährige.

Ecker ist in Homburg kein Unbekannter. Zwischen 2007 und 2011 trug er das TVH-Trikot in der Oberliga, später war er dort Jugendtrainer. Selbst erlernte er das Handballspielen beim TuS Höchen. Für den TuS Landstuhl spielte er zwischen 1995 und 2001 in der Regionalliga, damals die zweithöchste Spielklasse Deutschlands. Auch für die SG Waldfischbach lief er anschließend in der Regionalliga auf. Vor seiner Station beim TV Homburg spielte er beim damaligen Oberligisten TuS Kaiserslautern-Dansenberg (2003 bis 2007). Und zum TuS, der heute in der selben Drittliga-Staffel wie der SV 64 Zweibrücken antritt, kehrte Ecker 2019 auch als Trainer zurück. Er legte dort seine A-Lizenz ab und stand bis Mai dieses Jahres noch an der Seitenlinie. Da verpasste er mit seiner Mannschaft nach einer 20:22-Niederlage bei der HSG Hanau den Sprung ins Viertelfinale der Aufstiegsrunde zur 2. Liga. Im August wurde er daraufhin beurlaubt. Eckers ursprünglicher Vertrag wurde zwar zum 30. September aufgelöst. Einen neuen Verein konnte er sich aber zunächst nicht suchen. Die Einigung mit seinem ehemaligen Arbeitgeber mit entsprechendem Abfindungsvertrag sah unter anderem eine Wechselsperre bis zum 31. Dezember vor.

„Direkt in das nächste Abenteuer springen wollte ich aber sowieso nicht“, berichtet Ecker, dem nach seinem Abschied aus Kaiserslautern mehrere Angebote vorlagen. Unter anderem das von seinem neuen alten Verein TV Homburg. „Da waren noch ein paar Sachen aus der 3. Liga dabei, was aber mit erheblichem Fahraufwand verbunden gewesen wäre“, sagt der 44-Jährige, der in Bexbach wohnt. Und er ergänzt: „Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass viele Argumente für Homburg sprechen, sodass wir uns schnell einig geworden sind. Für mich persönlich ist die Situation ideal, weil es fast direkt vor der Haustür ist. Fahrtechnisch bin ich in einer Situation, wie ich sie als Trainer noch gar nicht kannte. Und aus sportlicher Sicht ist das natürlich sehr interessant. Weil Homburg einer der wenigen Vereine im Saarland ist, der über die finanziellen Ressourcen verfügt, mittelfristig in höheren Ligen etwas zu bewegen.“

Handball-Abteilungsleiter Jörg Ecker, der mit dem neuen Trainer den Nachnamen teilt, ohne dass sie ein Verwandtschaftsverhältnis verbindet, sagt: „Wir haben nicht nur den Namen gemeinsam, wir sind auch bei vielem, was Handball anbelangt, einer Meinung. In das, was wir vorhaben, passt Steffen hervorragend rein. Er war unser Wunschtrainer“. Jörg Ecker ergänzt: „Steffen ist ehrgeizig, geht mit viel Akribie an die Sache heran. Er legt unwahrscheinlich viel Wert auf Videostudium. Und seine Trainingsinhalte, was er macht, das ist alles richtig gut. Er bildet sich regelmäßig fort und hat durch die Jahre in der dritten Liga viel gelernt. Wir sind mega stolz, dass er zugesagt hat. Für uns ist das ein absoluter Glücksgriff.“

Dass der so hoch Gelobte der heißeste Kandidat auf den Trainerposten bei den Saarpfälzern war, war ohnehin ein offenes Geheimnis. Seit mehreren Wochen ist Ecker Tribünengast bei den Spielen seiner neuen Mannschaft. So sah er auch die 27:35-Auswärtsniederlage des TVH beim TuS Daun am letzten Samstag. „Das Harzverbot war ein Faktor, alleine darauf würde ich die Niederlage aber nicht zurückführen. In der Abwehr wurden Fehler gemacht, die nichts mit Harz zu tun haben“, analysiert Ecker. Gegen andere Teams, die an der Tabellenspitze mitmischen, wie Dansenberg II und den TV Offenbach, habe der TVH bei den beiden Heimsiegen dagegen ganz starke Leistungen gezeigt.

Durch seine beiden Saisonniederlagen hat der Tabellendritte Homburg allerdings schon vier Verlustpunkte auf dem Konto, Spitzenreiter VTV Mundenheim noch keinen. Um im neuen Jahr trotzdem zum Angriff auf die Spitze blasen zu können, haben Jörg und Steffen Ecker die Verpflichtung eines Rückraumspielers im Auge. Zudem will Steffen Ecker die Trainingsintensität erhöhen. Statt vier Einheiten an drei Abenden, soll es künftig fünf Einheiten geben. An zwei Abenden soll „doppelt trainiert“ werden: Einmal im Athletikbereich und anschließend steht die Spieltaktik auf dem Programm.

Am kommenden Samstag ab 18.30 Uhr wird sich Ecker das Heimspiel seiner neuen Mannschaft gegen die Handballfreunde Illtal aber ein letztes Mal von der Tribüne anschauen. Und womöglich wird er dabei gemischte Gefühle haben. Denn bei den „Zebras“ verbrachte er nicht nur sein letztes Jahr als Aktiver. 2012 wurde er dort auch Trainer, rettete die HFI im ersten Jahr vor dem Abstieg und führte sie bis zu seinem Wechsel nach Kaiserslautern im Jahr 2019 an die Spitze der RPS-Oberliga.

