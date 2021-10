3. Handball-Liga : Löwen zwei Wochen ohne Dompteur

SV-Trainer Stefan Bullacher (li) hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Am Samstag im Heimspiel gegen Leutershausen wird Klaus Peter Weinert (re), der Übungsleiter der zweiten Mannschaft, auf der Trainerbank sitzen. Foto: maw/Martin Wittenmeier

Zweibrücken Die Handballer des SV 64 Zweibrücken wollen nach drei Niederlagen in der 3. Liga im Heimspiel am Samstag gegen Leutershausen wieder einen Sieg landen. Dieses Unterfangen müssen sie ohne Stefan Bullacher angehen. Der Trainer hat sich trotz doppelter Impfung mit dem Coronavirus infiziert.

Es hätte so schön sein können. Endlich wieder ein Heimspiel! Nach drei Auftritten in der Fremde stehen die Handballer vom SV 64 Zweibrücken in der 3. Liga am Samstag wieder in der Westpfalzhalle auf der Platte. Um 18 Uhr empfangen die Löwen die SG Leutershausen. Nachdem die 64er mit drei Niederlagen im Gepäck von ihren Auswärtswochen zurückgekehrt waren, peilten sie mit dem eigenen Publikum im Rücken wieder einen Sieg an. Doch die Vorfreude hat einen Dämpfer der herben Sorte erhalten. Denn das Unterfangen Heimsieg muss die Mannschaft ohne Stefan Bullacher angehen. Der 53-Jährige hat sich trotz doppelter Impfung mit dem Coronavirus infiziert und befindet sich nun für zwei Wochen in Quarantäne.

Die Partie gegen Leutershausen kann dennoch stattfinden. Das erklärte Bullacher nach einem „langen und intensiven“ Gespräch mit dem Gesundheitsamt. Gemeinsam mit dem Amt habe er die vergangenen fünf Tage detailliert rekapituliert und alle Kontakte in diesem Zeitraum offengelegt. Zwar habe Bullacher in diesem Zeitraum auch das Training der 64er geleitet. Aber: „Das Amt ist der Überzeugung, dass bei dieser Art Kontakt niemand – außer natürlich mir selbst – in Quarantäne muss. Relevant wären ‚Face-to-Face-Situationen’ mit unmittelbarer Nähe, die länger als 15 Minuten andauern. Darunter fällt laut dem Amt aber keine Trainingssituation“, erklärte Bullacher. „Ich bin nun 14 Tage in Quarantäne, sonst ist niemand von meiner Krankheit betroffen“, bekräftigte der Übungsleiter, der am Samstag von Klaus Peter Weinert, dem Trainer der zweiten Mannschaft, ersetzt wird.

Die Aufgabe gegen Leuterhausen ist aber unabhängig davon, wer bei den Löwen auf der Trainerbank Platz nimmt, eine ganz schwere. Die SG startete zwar ein wenig wacklig in die Saison – ist aber nach wie vor ein Top-Kandidat auf die Meisterschaft. Die Nord-Badener stehen momentan mit 9:3 Punkten in Lauerstellung auf dem vierten Tabellenplatz – und kommen mit ganz viel Selbstbewusstsein in die Rosenstadt. Am vergangenen Spieltag nämlich fügte die SG dem TuS Kaiserslautern-Dansenberg, der bis dahin alle seine Spiele gewonnen hatte, auswärts die erste Saisonniederlage zu.

Auch sonst spricht vor dem Duell in der Westpfalzhalle vieles für die Badener. Der ehemalige deutsche Vizemeister hat einige echte Top-Spieler in seinen Reihen. Alleine fünf Akteure standen in der Vergangenheit schon in der ersten Bundesliga auf der Platte. Spielmacher Kevin Bitz trug bereits das Trikot der Rhein-Neckar-Löwen, Linksaußen Jonathan Scholz griff für die Eulen Ludwigshafen und die SG BBM Bietigheim zum Ball. Niklas Ruß – ebenfalls Linksaußen – und Kreisläufer Lars Röller gingen für die Rhein-Neckar-Löwen und die HBW Balingen Weilstetten auf Torejagd.

Auch das Tore erzielen wird den Löwen am Samstag sicher nicht leicht gemacht. Zwischen den Pfosten steht bei Leutershausen mit Alexander Hübe ein weiterer gestandener Erstligaspieler. Er lief für den SC Magdeburg und den TSV Hannover-Burgdorf auf.

Ein hammerharter Gegner also für die ohnehin vom Verletzungspech gebeutelten Löwen. Die Ausfälle von Abwehrchef Tom Grieser, Torwart Marko Ivankovic und Rückraumspieler Christopher Huber sorgen für einen äußerst dünn besetzten Kader. Hinzu kommt, dass am Samstag parallel zum Drittligateam auch die zweite Mannschaft der 64er in Merzig im Einsatz ist. Im Gegensatz zur letzten Partie der Zweibrücker in Hochdorf wird aus dem Saarlandligakader diesmal niemand in der 3. Liga aushelfen können.

Zumindest eine gute Nachricht gibt es bei den Löwen: Spieler Max Sema hat sich wegen der Personalnot bereit erklärt, vorerst fest von der zweiten in die erste Mannschaft aufzurücken.