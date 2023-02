Jugend trainiert für Olympia : Gerätturnen: Helmholtz-Schülerinnen fahren zum Landesentscheid

Zweibrücken/Hassloch (red) Die jungen Turnerinnen des Zweibrücker Helmholtz-Gymnasiums haben es geschafft! Am Mittwoch haben sie beim Schulwettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ den Regionalentscheid im Gerätturnen in Haßloch gewonnen.

Emma Baumann, Mia Bouquet, Chiara Conrad, Mia Reichert und Sheyla Oberst setzten sich in der Wettkampfklasse I (Jahrgänge 2004 - 2007) gegen fünf andere Schulmannschaften durch und haben sich damit für den Landesentscheid qualifiziert, der am 27. Februar in Wolfstein ausgetragen wird.

Die Helmholtz-Schülerinnen starteten am ersten Gerät, dem Sprungtisch, mit guten Leistungen in den Wettbewerb. Am Balken lief es für die Zweibrückerinnen dann zwar nicht mehr ganz so rund – doch am Boden zeigte das Team herausragende Leistungen. Im Anschluss herrschte zunächst Rätselraten, ob die gezeigten Auftritte auch zum Sieg gereicht hatten. Umso größer war dann die Freude, dass die HHG-Schülerinnen tatsächlich die Gewinner waren.