Turnier des Clubs Saar-Pfälzischer Springreiter Herbstmeeting im Landgestüt top besucht

Zum Abschluss der Freiluftsaison gab’s am Wochenende beim Herbstmeeting noch einmal hochkarätigen Sport im Zweibrücker Landgestüt. „Eine absolut gelungene Veranstaltung. Sehr reibungslos und wunderbar organisiert“, lobte Steffen Hauter. Für den Lokalmatador vom RV Großsteinhauserhof lief es wirklich gut. Mit sechs Nachwuchspferden und seinem Zweitpferd Pumuckl war der 44-Jährige angetreten – und wurde am Ende mit je zwei Doppelsiegen in den Springpferdefprüfungen A** und L* belohnt. Hinzu kam ein zweiter Platz in einer Springpferdeprüfung Klasse M*.