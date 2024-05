Schulsport Zweibrücker Hofenfels-Staffel siegt bei Gutenberg-Halbmarathon in Mainz

Mainz/Zweibrücken · Erfolgreich war das Zweibrücker Hofenfels-Gymnasium (HFG) beim Gutenberg-Halbmarathon in Mainz unterwegs. Mit insgesamt sieben Mannschaften nahm die Schule an den dortigen Staffelläufen teil. In jeder Staffel teilen sich dabei fünf Schüler und Schülerinnen die Distanz von 21 Kilometern.

09.05.2024 , 17:00 Uhr

Beim Gutenberg-Halbmarathon in Mainz nicht zu schlagen: Das Hofenfels-Team mit (von links) Lena Gottert, Helena Geörg, Ole Schlimmer, Amin Ghersella und Lasse Hewer. Foto: HFG