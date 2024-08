Fußball-Saarlandliga Homburger Stadt-Derby: Zwei Teams unter Druck

Deutlich prekärer als in Jägersburg sehen die Probleme beim FC Homburg II aus. Die Mannschaft von Trainer Rizgar Daoud ziert mit nur einem Zähler das Tabellenende. Am Mittwoch gab es bei den SF Köllerbach die vierte Niederlage (1:2) im fünften Spiel. „Wir waren klar besser, machen aber wieder die Tore nicht und der Gegner trifft zwei Mal aus dem Nichts“, klagte Daoud. Nicolas Jörg, Merouane Taghzoute und Boris Becker vergaben schon vor der Pause hochkarätige Möglichkeiten. Ramzu Ferjani scheiterte gar mit einem Elfmeter am Köllerbacher Torwart Moritz Bohnenberger. Und so kam es, wie es kommen musste. Jan Issa brachte die Gastgeber nach 64 Minuten in Führung. Homburg glich zwar durch Georg Ibrahim (74.) wieder aus. Doch Nils Kockler schoss die Sportfreunde in der Schlussphase doch noch zum Sieg (86.). Besonders bitter: Der FCH II kassierte den entscheidenden Treffer sogar in Überzahl. Köllerbachs Barima Bawuah war in der 73. Minute mit Rot vom Platz geflogen.