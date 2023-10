Fußball-Saarlandliga Viel Respekt vor dem Stadt-Derby

Auch das Spiel des SV Bliesmengen-Bolchen verlief am vergangenen Spieltag knapp. Doch während Ballweiler-Wecklingen seine Partie mit 2:1 gewann, unterlag der SVB mit 1:2 beim FC Homburg II. Damit hängt Bliesmengen mit neun Punkten aus elf Partien als Viertletzter weiter im Tabellenkeller fest. Der neue Trainer Martin Pater sagte nach der Partie gegen Homburg: „Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen, alle haben gut gespielt.“ In der Schlussphase agierte seine Mannschaft nach einem Platzverweis gegen Lucas Becker in Unterzahl – und hatte in der Nachspielzeit trotzdem noch eine Riesenchance auf den Ausgleich.