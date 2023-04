Stadt ehrt ihre Meister EHC und VT Zweibrücken Hornets und VTZ-Basketballer in Feierlaune

Unterschiede hat auch Oberbürgermeister Marold Wosnitza in dieser Saison zwischen den beiden Erfolgsteams ausgemacht. In der kleinen Sporthalle des Hofenfels-Gymnasiums habe er „immer das Gefühl gehabt, ich stehe hier als Zuschauer nur in den Füßen herum“. Ein Besuch bei den Hornets sei da deutlich einfacher gewesen. „Aber das Problem haben wir nun Gott sei Dank gelöst“, erklärte er. Nach dem Aufstieg in die Oberliga werden die VTZ-Korbjäger künftig in der Ignaz-Roth-Halle auflaufen. „Ehrlich gesagt wurde das auch Zeit“, sagt Denis Rendgen, Basketball-Abteilungsleiter und Spieler der VTZ, zufrieden. „Wir haben jetzt die Möglichkeit, mehr Zuschauer zu empfangen und können hier in Zweibrücken nun eine Sportart für die Öffentlichkeit etablieren, bei der es einfach einen Höllenspaß macht, zuzuschauen“, betonte Wosnitza und fügte an: „Ich will hier eine volle Halle sehen. Ich will beim Basketball die Atmosphäre erleben, die wir beim Eishockey schon erleben.“ Denn hier habe „die Halle gekocht“. Bei den Hornets hat der Oberbürgermeister sämtliche Heimspiele verfolgt, und von den insgesamt 15 haben die Zweibrücker lediglich ein einziges verloren in dieser Runde. „Das, was ich da erlebt habe, war schon der Wahnsinn.“ Zumal dieser Erfolg, diese zweite Regionalliga-Meisterschaft nach 2017 – nach der schwierigen Vorbereitung, bei der klaren Zielsetzung „Oberliga-Aufstieg“ des Finalgegners Stuttgarter EC – nicht unbedingt zu erwarten gewesen ist. „Am Ende war es knapp – aber wir haben in eigener Halle gewonnen. Es war einfach ergreifend, es hat einen riesigen Spaß gemacht. Und genau das wünschen wir uns für den Sport in Zweibrücken, dass die Halle kocht, die Stimmung bombig ist“ – und der Erfolg stimmt. Von den VTZ-Basketballern wünsche sich Marold Wosnitza, dass sie in der neuen Spielzeit den nächsten Pokal holen, „von den Hornets erwarte ich, dass sie den Pott verteidigen“, sagte er mit einem Lachen. Dann gäbe es erneut einen Grund, ausgiebig zu feiern.