Sky’s the Limit des LAZ Zweibrücken „Bomben-Felder“ zum Abschied von Holzdeppe

Als sich in der Anfangsplanung des diesjährigen Meetings im November herauskristallisierte, dass es dieses Mal ohne Speerwurfkonkurrenz wieder auf dem Herzogplatz stattfinden würde, sei das auch für Christin Hussong absolut okay gewesen. „Bei Raphi war noch die Hoffnung da, bei Christin war schon absehbar, dass sie bei Olympia dabei sein und es für sie mit dem Termin ohnehin schwierig werden würde“, erklärt Vieweg. Die LAZ-Speerwerferin habe bis kurz vor Paris als seine „rechte Hand“ dann auch noch in der Orga des Meetings mitgeholfen. „Jetzt geht es an dem Tag aber um Raphi“, sagt er und fügt an: „Wir verdanken ihm als Verein so viel.“ Auch bei seinem zwischenzeitlichen Trainingswechsel nach München war er seinem Heimatverein immer treu geblieben. „Er hat uns – mir und Bernhard Brenner, als wir die Vereinsführung damals übernommen haben – immer den Rücken frei gehalten und er hat immer Wort gehalten.“ Und so bekommt der 34-Jährige zum Abschluss seiner Karriere, „das, was er verdient“.