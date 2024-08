Leichtathletik Steinmeyer fliegt ins WM-Finale

Als in der Heimat die meisten Menschen schon im Bett lagen, machte es Tamineh Steinmeyer richtig spannend. Die Stabhochspringerin aus Weingarten in Baden-Württemberg, die seit September 2023 beim LAZ Zweibrücken trainiert, kämpfte bei der U20-Weltmeisterschaft in der peruanischen Hauptstadt Lima um den Einzug in das Finale. Und das mit Erfolg! Die 19-Jährige ist auch am Donnerstag noch vertreten, wenn sich die zwölf besten Athletinnen in Lima erneut in die Lüfte schwingen. Allerdings war Steinmeyers Finaleinzug eine ganz enge Kiste.