U20-WM der Leichtathleten Steinmeyer kommt gegen die Kälte nicht an

Dick eingepackt in Jacke, mit Handschuhen, Wolldecke und Kapuze über dem Kopf versuchte sich Steinmeyer warm zu halten. Doch gegen die kühlen Temperaturen kam sie in dem Wettbewerb am Donnerstagabend nicht so recht an. „Ich bin leider heute überhaupt nicht gut gesprungen“, erklärte der Schützling von LAZ-Trainer Andrei Tivontchik nach dem Finale enttäuscht dem Portal leichtathletik.de und ergänzte: „Woran es gelegen hat, kann ich jetzt noch nicht genau einordnen. Es ist sehr kalt und windig und damit auch sehr schwierig zu springen.“