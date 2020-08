Leichtathletik : Holzdeppe will den Aufschwung nutzen

Zweibrücken LAZ-Stabhochspringer Raphael Holzdeppe startet am Sonntag beim Diamond-League-Meeting in Stockholm.

Wieder in den Rhythmus finden, durch viele Wettkampfsprünge an Sicherheit gewinnen – mit dieser Zielsetzung war der 30-Jährige in die verspätete Sommersaison gestartet. Doch obwohl der Athlet des LAZ Zweibrücken wusste, dass er nach dem Auslassen der Hallenrunde im Winter und der langen Pause durch die Corona-Pandemie Zeit brauchen würde, dass er „Geduld haben muss“, blieb er in den ersten Meetings doch hinter seinen eigenen Ansprüchen zurück. Nach zwei Mal Salto nullo, 5,36 Metern beim vereinseigenen Meeting und 5,50 Metern sowie Rang drei bei der deutschen Meisterschaft platzte am vergangenen Wochenende in Leverkusen der Knoten. 5,51 im ersten Versuch, ebenso die 5,66 und am Ende ordentliche 5,76 Meter. Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu den Olympischen Spielen in Tokio. Die nach Peking, London und Rio die vierte Teilnahme für den Zweibrücker, der die Norm durch seine 5,80 Meter aus dem Vorjahr bereits erfüllt hat, bedeuten würden. Und auch nach den auf 2021 verschobenen Sommerspielen in Japan will der Olympia-Dritte von 2012 noch nicht ans Aufhören denken. „Ich plane bis zu den Olympischen Spielen in Paris 2024 und möchte dann meine Karriere beenden“, verriet Holzdeppe im „Kicker“.