Leichtathletik-DM : Mihambo siegt – Bronze für Holzdeppe

Torben Blech zeigt bei der Hallen-DM in Dortmund ein Trikot des verstorbenen Weltklasse-Stabhochspringers Tim Lobinger. Blech gewann in Dortmund den Wettkampf im Stabhochsprung zusammen mit Bo Kanda Lita Baehre, seinem Teamkollegen von Bayer Leverkusen. Beide übersprangen 5,72 Meter. Foto: IMAGO/Beautiful Sports/IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Axel Kohring

Dortmund/Zweibrücken Die deutschen Leichtathletik-Stars Malaika Mihambo, Gina Lückenkemper und Konstanze Klosterhalfen haben bei der Hallen-DM geliefert. Stabhochspringer Raphael Holzdeppe vom LAZ Zweibrücken wird mit Saisonbestleistung Dritter. Bewegend war das Gedenken an den verstorbenen Tim Lobinger.

Seinen vielleicht schönsten Sprung zeigte Raphael Holzdeppe, als er schon aus dem Wettkampf ausgeschieden war. Nachdem der Stabhochspringer vom Leichtathletikzentrum (LAZ) Zweibrücken am Samstag drei Mal an den 5,62 Metern gescheitert war, winkte er von der Matte artig ins Publikum – und zeigte einen einwandfreien Rückwärtssalto. Die 5,52 Meter, die der 33-Jährige zuvor bei den Deutschen Hallenmeisterschaften in Dortmund überwunden hatte, waren noch nicht ganz die Höhe, die der Weltmeister von 2013 anstrebt. „Irgendwas mit fünf Metern und 70“ seien angesichts seiner Trainingssprünge drin, hatte Holzdeppe vor der DM gegenüber dem Merkur erklärt. Das klappte zwar nicht – mit der Höhe, die er letztendlich in der Ruhrmetropole übersprang, steigerte Holzdeppe seine Saisonbestleistung dennoch um zwei Zentimeter – und gewann Edelmetall. Denn seine 5,52 Meter reichten für Bronze.

Höher hinaus ging es nur für Bo Kanda Lita Baehre und Torben Blech (beide Bayer Leverkusen), die beide 5,72 Meter übersprangen. Weil die Leverkusener bis dahin ohne Fehlversuch geblieben waren, teilten sie sich den ersten Platz.

Die Stabhochspringer glänzten bei der DM nicht nur sportlich. Sie sorgten auch für den bewegendsten Moment des Tages. Torben Blech hielt bei der Vorstellung des Teilnehmerfeldes ein DLV-Nationaltrikot mit dem Namen Lobinger in die Höhe und präsentierte zudem einen Stab des ersten deutschen 6-Meter-Springers Tim Lobinger, der am Donnerstag einem schweren Krebsleiden erlegen war. Die knapp 4000 Zuschauerinnen und Zuschauer in der Helmut-Körnig-Halle klatschten lange Beifall. „Er war ein feiner Kerl, zwei Springer über 5,72 Meter waren das Mindeste, was wir heute machen konnten“, sagte Blech.

Beifall gab es auch für Malaika Mihambo. Sie warf dem Dortmunder Publikum Kusshände zu und nahm strahlend die zahlreichen Glückwünsche entgegen. Die Zahl 6 war bei der Weitsprung-Olympiasiegerin am Sonntag Programm: Mit 6,66 Metern gewann Mihambo am Sonntag ihren sechsten Titel in Folge. Tags zuvor hatten sich auch Konstanze Klosterhalfen und Gina Lückenkemper die DM-Krone aufgesetzt.

„Routine ist es nie, es wird einem nichts geschenkt“, sagte Mihambo nach dem nächsten Kapitel ihrer Titelserie. Auch wenn die Weite sie nicht ganz zufriedenstellte, blickte die 29-Jährige zuversichtlich nach vorn: Bei der Hallen-EM in Istanbul (2. bis 5. März) peilt Mihambo ihren ersten internationalen Triumph unterm Hallendach an.

„Ich bin gut drauf, konnte das in der Saison aber noch nicht so zeigen. Ich freue mich drauf, wenn mir das in Istanbul gelingt“, sagte Mihambo, die bereits am Samstag in der Helmut-Körnig-Halle am Start gewesen war: Über die 60 Meter ließ sie als Fünfte zahlreiche Sprinterinnen hinter sich (7,37 Sekunden). „Mein Fokus“, erklärte die Weltmeisterin abgekämpft, „lag auf jeden Fall auf dem Sprint, mich dort im maximalen Bereich zu fordern.“

In jenem spannenden Sprintfinale durfte Gina Lückenkemper scheinbar über eine herausragende Zeit jubeln. Die zunächst fälschlich angezeigten 7,05 Sekunden wurden jedoch um gleich 12 Hundertstel nach oben korrigiert. „So stark hochzugehen, finde ich arg krass und ein bisschen fragwürdig“, sagte Lückenkemper irritiert.

Aufklärung gab es am späten Abend: Der Arm der zweitplatzierten Lisa Mayer hatte die Zeitmessung ausgelöst. Die 7,17 Sekunden konnten sich dennoch sehen lassen und waren das Ergebnis eines „optimalen Startblocktrainings“ in der Halle. In Istanbul wird Lückenkemper dennoch nicht starten, wie Chef-Bundestrainerin Annett Stein am Sonntag mitteilte.

„Sie möchte bereits in die Vorbereitung auf die Freiluftsaison treten, denn dort hat sie ein sehr, sehr hohes Ziel“, sagte Stein mit Blick auf die WM in Budapest im August.

Konstanze Klosterhalfen klang bezüglich eines EM-Starts optimistischer, nachdem sie sich am Samstag an ihrem 26. Geburtstag selbst beschenkt hatte: In der europäischen Jahresbestleistung von 8:34,89 Minuten blieb die 5000-Meter-Europameisterin nur rund zwei Sekunden über ihrem deutschen 3000-Meter-Rekord.

Stabhochspringer Raphael Holzdeppe vom LAZ Zweibrücken überwand in Dortmund 5,52 Meter. Das reichte für die Bronzemedaille. Foto: IMAGO/Beautiful Sports/IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Axel Kohring

Olympiasiegerin Malaika Mihambo gewann den Wettkampf der Weitspringerinnen mit 6,66 Metern. Foto: dpa/Gladys Chai von der Laage

„Es war ein sehr schöner Geburtstag“, sagte Klosterhalfen, die erst tags zuvor aus einem vierwöchigen Trainingslager in Kenia zurückgekehrt war. Es sei „der Plan“, ergänzte sie, in Istanbul an den Start zu gehen.

(SID)