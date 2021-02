LAZ Zweibrücken : Sina Mayer vor der DM in starker Form

LAZ-Sprinterin Sina Mayer (re.) wurde beim Wettkampf in Luxemburg Zweite über 60 Meter. Am Samstag startet sie bei der DM. Foto: bir/Wolfgang Birkenstock

Zweibrücken/Luxemburg (mire) Sprinterin Sina Mayer vom Leichtathletikzentrum (LAZ) Zweibrücken hat sich eine Woche vor den Deutschen Hallenmeisterschaften in Dortmund (20./21. Februar) weiter in bestechender Form gezeigt.

Beim CMC Indoor Meeting in Luxemburg lief die 25-Jährige aus Schönenberg-Kübelberg über die 60 Meter in einer Zeit von 7,34 Sekunden als Zweite ins Ziel. Schneller war nur Jennifer Montag (Bayer Leverkusen/7,26 Sekunden). Erst eine Woche zuvor hatte Sina Mayer beim Meeting in Dortmund ihre 2016 aufgestellte Bestmarke von 7,32 Sekunden auf 7,30 gesteigert.

Mayer hatte nach fast einjähriger Zwangspause wegen einer Leisten-Operation im vergangenen Sommer erst Ende Januar beim Istaf in Düsseldorf wieder einen Wettkampf bestritten. Schon dort hatte Mayer mit einer Zeit von 7,35 Sekunden über 60 Meter ein Ausrufezeichen gesetzt. „Ich freue mich auf die Deutschen Meisterschaften“, schrieb Mayer nach ihrem zweiten Platz in Luxemburg bei Instagram. Und erhielt in dem Netzwerk prompt Zuspruch von Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo.

Bei den nationalen Titelkämpfen in Dortmund geht Mayer am Samstag über 60 Meter an den Start. Die Vorläufe der Frauen beginnen ab 18 Uhr. Das Internetportal leichtathletik.de bietet einen Livestream zur DM in der Helmut-Körnig-Halle.