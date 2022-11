Reitsport : Nach dem Turnier ist vor dem Turnier

Jule Marie Balensiefer aus Käshofen belegte am Landgestüt auf ihrem Chacomo in der Springprüfung der Klasse L den zweiten Platz. Foto: Cordula von Waldow

Zweibrücken Club saarpfälzischer Springreiter lädt am Wochenende wieder zu Wettkampf ans Landgestüt.

Auch wenn sich der Spätherbst im Hinblick auf die Temperaturen gerade wie der Frühling anfühlen mag – das Turnier des Clubs saarpfälzischer Springreiter fand am vergangenen Wochenende am Zweibrücker Landgestüt dennoch wie geplant in der Halle statt. Der Wechsel von den großen Außenplätzen mit den längeren Galoppierstrecken und mehr Abstand zwischen den einzelnen Hindernissen in die Halle ist für Pferde und Reiter regelmäßig eine Umstellung. Die Wendungen sind „indoor“ deutlich enger, die Hindernisse folgen schneller aufeinander.