Fußball-Verbandsliga Nord-Ost : Mit „stabilem Kopf“ gegen Habach

Auf den an der Schulter verletzten Torjäger Cyril Mario Hamann (grün) muss Verbandsliga-Spitzenreiter Ballweiler noch verzichten. Foto: ott/Wolfgang Degott

Ballweiler Fußball-Verbandsliga Nord-Ost: Spitzenreiter Ballweiler-Wecklingen empfängt Schlusslicht.

Sieg gegen Merchweiler, Niederlage gegen die giftige und effiziente SG Lebach-Landsweiler. Damit lieferte Verbandsliga-Spitzenreiter DJK Ballweiler-Wecklingen eine Dublette zum Saisonbeginn ab als nach Spielen gegen dieselben Gegner dieselbe Ausbeute zu Buche stand. „Nach der schnellen 2:0-Führung hat uns das direkte Gegentor ungewohnt verunsichert. Aus dem Treiben sind wir dann nicht mehr herausgekommen“, analysierte Ballweilers Spielertrainer Florian Bohr die 2:4-Niederlage seiner Mannschaft am letzten Spieltag gegen Lebach-Landsweiler.

Der 32-Jährige stand dabei erneut nicht an der Seitenlinie. Er verfolgte die Partie wie schon die Begegnung am Mittwoch zuvor gegen Merchweiler coronabedingt per Live-Stream im heimischen Wohnzimmer. Seine Mannschaft habe die Klarheit und Souveränität vermissen lassen, die sie sonst auszeichnet. „Wir mussten auch wieder auf mehrere Spieler verzichten. In einigen Phasen haben Akteure gefehlt, die mal Ruhe ins Spiel bringen. Die Lehre, die wir aus der Partie ziehen können, lautet, dass wir in den Füßen – und auch im Kopf stabil sein müssen, um eine gute Leistung zu bringen“, sagt Bohr.

Das muss seine Mannschaft aber weiter alleine bewerkstelligen. Der Trainer wird auch im Heimspiel gegen Schlusslicht SV Habach am Sonntag um 15 Uhr fehlen. „Wir müssen die Niederlage schnell abhaken und wieder das Gleichgewicht finden“, fordert der Übungsleiter. Das sollte für seine erstplatzierte Mannschaft im Duell gegen den Letzten eine machbare Aufgabe sein. Allerdings sieht es bei der DJK personell nicht rosig aus. So hat Ex-Profi Lukas Kohler mit muskulären Problemen zu kämpfen und wird noch rund drei Wochen ausfallen. Fraglich ist der Einsatz des angeschlagenen Noureddine El Khadem, der eine Ausbildung in Speyer absolviert und unter der Woche nicht voll trainieren kann. Torwart Cedric Kiefer, dessen Platz gegen Lebach von Tim Ethell eingenommen wurde, und Aufbauspieler Manuel Weydmann sitzen ihre Corona-Quarantäne ab. Auch der an der Schulter verletzte Torjäger Cyrill Mario Hamann wird erst im Laufe des Monats zur Mannschaft stoßen. In der Hinrunde folgte auf die Pleite gegen Lebach für die DJK übrigens eine Serie von zehn Ligaspielen ohne Niederlage. Bohr hätte sicher nichts dagegen, wenn sich die Dublette in dieser Hinsicht fortsetzt.