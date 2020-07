Teilung der SWFV-Ligen : Auch 2020/21 keine normale Runde

Die Fußball-A-Klasse mit den Contwigern um Yannik Utzinger (re.) startet in der kommenden Runde in zwei Staffeln. Foto: maw/Martin Wittenmeier

Zweibrücken Die Spielklassen im Südwestdeutschen Fußballverband werden von der Verbandsliga abwärts in Staffeln geteilt. Der Ausschuss des Fußballkreises Pirmasens-Zweibrücken nimmt eine Gliederung der A-, B- und C-Klasse in zwei, vier und drei Gruppen vor. Am 5./6. September soll die Spielzeit starten.

Saisonabbruch, Quotientenregelung, kein Meister nur Aufsteiger, keine Absteiger – die Spielzeit 2019/20 war keine normale Runde. Und auch die Saison 2020/21 wird alles andere als in gewöhnlichen Bahnen verlaufen, erklärt der Kreisvorsitzende Edgar Wallitt auf Nachfrage des Merkur. Erst in der Saison 2021/22 soll die Saison wieder in den gewohnten Bahnen laufen. Die Spielklassen im Südwestdeutschen Fußballverband (SWFV) werden von der Verbandsliga abwärts in Staffeln geteilt, wie der SWFV in seinen Bekanntmachungen mitteilt, die an alle Fußballvereine gehen.

So hat auch der Kreisausschuss Zweibrücken-Pirmasens in seiner Sitzung am Mittwochabend festgelegt, dass die A-, B- und C-Klasse in Gruppen aufgeteilt wird. So spielen die 18 gemeldeten Mannschaften der A-Klasse in zwei Gruppen, die 31 Mannschaften der B-Klasse in vier Gruppen und die 29 Mannschaften der C-Klasse in drei Gruppen. „Wir werden die Gruppen regional aufteilen, damit es zu Lokalderbys kommt“, verspricht der Kreisvorsitzende.

So könnte ein Teil der Zuschauerverluste durch die geringere Zahl der Spiele „etwas ausgeglichen werden“, hofft Wallitt. Wobei nicht abzuschätzen sei, wie sich das Verhalten der Menschen durch die Corona-Pandemie verändert hat. „Wir hatten jetzt ein Dreivierteljahr Pause und viele Beschränkungen. Da weiß man nicht, wie sich die Leute verhalten.“

„Der Verband plant, dass die Runde am Wochenende 5./6. September beginnt“, sagt Wallitt. Allerdings stehe auch der Termin unter dem Vorbehalt, dass die Politik das erlaubt. Vor diesem Hintergrund sei auch die Aufteilung der Spielklassen in mehrere Gruppen zu verstehen. „Wenn die Saison erst vier, sechs oder acht Wochen später beginnen kann, können wir mit der Einteilung die Runde auch durchziehen.“ Die Klassen von der Verbands- bis zur Bezirksliga sollen in je zwei Staffeln geteilt werden.

Bei der A-Klasse ist geplant, diese in zwei Neunergruppen aufzuteilen. Es werden Vor- und Rückspiele ausgetragen. Insgesamt 16 Spieltage. In der B-Klasse gibt es nach dem Plan drei Achter- und eine Siebenergruppe. Bei Vor- und Rückspielen sind es 14 Spieltage. Die C-Klasse wird in drei Gruppen, zwei Zehner- und eine Neunergruppe, aufgeteilt. Die Gruppensieger spielen die Meister und in der A-Klasse den Teilnehmer der Aufstiegsrunde, in der B- und C-Klasse die weiteren Aufsteiger aus. „Die Spiele werden im Frühjahr ausgetragen“, sagt Wallitt.

Der genaue Ablauf werde noch festgelegt. Die Tabellenletzten der Gruppen spielen auch die Absteiger aus oder steigen ab. Auch darüber müsse noch geredet werden. In der Sitzung wurde festgelegt, dass die Spiele der ersten und zweiten Mannschaft nicht an einem Tag ausgetragen werden dürfen. Wallitt: „Wegen der Hygieneverordnung, die eine Desinfektion der Kabinen vorsieht, ist das nicht machbar.“ Bis auf den Fußballplätzen des Landes wieder alles in gewohnten Bahnen läuft, dürfte demnach noch einige Zeit vergehen.

Edgar Wallitt, Vorsitzender des Fußball-Kreises Zweibrücken-Pirmasens. Foto: Esther Bischoff