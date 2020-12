Fußball-Regionalliga : Der Homburger Winterfahrplan steht

Homburg Fußball-Regionalliga: Partien der Restsaison sind terminiert. Verwirrung um FCH-Partie in Alzenau.

Nach einer rund sechswöchigen Spielpause steht für den FC Homburg am übernächsten Wochenende gleich ein echtes Spitzenspiel auf dem Programm. Der Tabellenvierte der Regionalliga Südwest empfängt am Samstag, 12. Dezember um 14 Uhr den Spitzenreiter SC Freiburg II im heimischen Waldstadion.

Auch die weiteren Termine der Homburger in diesem Jahr sind bereits terminiert. Vier Tage nach dem Spiel gegen Freiburg wird unter der Woche (Dienstag, 15. Dezember um 19 Uhr) die am 14. Spieltag ausgefallene Partie beim Drittligaabsteiger SG Sonnenhof Großaspach nachgeholt. Es folgt am Samstag, 19. Dezember um 14 Uhr das letzte Spiel für den FC Homburg in diesem Jahr beim FC Bayern Alzenau. Der Austragungsort ist aber noch unklar. Alzenau gehört zwar dem hessischen Fußballverband an und darf seine Partien deshalb grundsätzlich austragen. Im Bundesland Bayern, wo der Club eigentlich zuhause ist, darf ab der Regionalliga abwärts aber weiterhin nicht gespielt werden. Der Verein sucht deshalb nach Alternativen und versucht derzeit auf einen Sportplatz im direkt benachbarten Hessen auszuweichen.