3. Handball-Liga : Zwangspause für Zweibrücker Löwen

Zweibrücken 3. Handball-Liga: Heimspiel des SV 64 wird wegen Corona-Fällen beim Gegner verlegt.

Ein Vertreter der SG habe ihn am Morgen angerufen und ihm mitgeteilt, dass in den Reihen der Spieler der Pforzheimer nun der dritte bestätigte Corona-Fall diagnostiziert worden sei, berichtet Bullacher. Zwar sei eine Spielverlegung vom Deutschen Handballbund erst beim sechsten Fall vorgeschrieben, die Vereine könnten sich aber in beiderseitigem Einvernehmen schon vorher auf eine Verlegung einigen, erklärt der Trainer. Und genau dies sei nun geschehen. „Ich habe mit unserem Kapitän Tom Grieser und dem Vorsitzenden Jürgen Knoch Rücksprache gehalten. Und wir waren alle der Meinung, dass eine Verlegung das Beste ist“, sagt Bullacher. Gegner Pforzheim/Eutingen habe zwar angeboten, auch ohne die drei Akteure zum Spiel in der Westpfalzhalle anzutreten, „aber das Risiko, dass infizierte Spieler auf dem Feld gestanden hätten, wäre da gewesen. Und dann hätten wir in der Zukunft ein Problem bekommen“, sagt Bullacher und ergänzt: „Wir wollen das Infektionsrisiko so gering wie möglich halten.“