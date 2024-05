Leichtathletik LAZ-Speerwerferin Christin Hussong für EM in Rom nominiert

Nach dem von Verletzungen und Krankheiten geprägten Jahr 2022, in dem sie mit DM, EM und WM sämtliche Höhepunkte verpasste, tat sich Hussong auch bei ihrem Comeback 2023 noch schwer. Ihre Bestweite betrug 60,88 Meter – damit verpasste sie erneut die WM-Teilnahme. In dieser Saison will sich die LAZ-Athletin in der Weltspitze zurückmelden. Bei der EM und dann auch bei den Olympischen Spielen in Paris will sie „nicht nur dabei sein – sondern ich will vorne dabei sein“.