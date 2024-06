Christin Hussong bei Leichtathletik-EM „Das ist sehr schön für mein Herz“

Nach einer Knieverletzung, die sich Hussong 2022 beim Heimmeeting in Zweibrücken zugezogen hatte, verpasste die Europameisterin von 2018 (67,90 m) mit DM, EM und WM damals sämtliche Saisonhöhepunkte. Auch in ihrem Comeback-Jahr 2023 kam die Herschbergerin nicht annähernd an ihre Bestmarke von 69,19 Metern heran. Um wenige Zentimeter verpasste sie mit ihrer Saisonbestweite von 60,88 Metern die Norm für die Weltmeisterschaften in Ungarn. Und auch in diesem Sommer lief es noch nicht ganz rund für Christin Hussong. Obwohl ihr Speer bislang noch nicht weiter als auf 59,63 geflogen ist, ist ihre vierte EM-Teilnahme aber schon ein Lichtblick auf dem Weg zurück in die Weltspitze. Auf dem mit den Olympischen Spielen im August in Paris ein weiterer folgen soll.