Fußball-Saarlandliga : Mit Rückenwind zurück an die Ligaspitze?

Marius Bauer (rot) vom SV Bliesmengen-Bolchen und Lars Kaula (grün) von der DJK Ballweiler-Wecklingen bestreiten mit ihren Teams am Wochenende Heimspiele. Foto: Wolfgang Degott/Picasa

Saarpfalzkreis Fußball-Saarlandliga: Bliesmengen-Bolchen empfängt Rastpfuhl, Ballweiler-Wecklingen erwartet Ottweiler-Steinbach. Homburg II reist nach Hasborn.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Degott und Markus Hagen

Nur einen Spieltag konnte sich der SV Bliesmengen-Bolchen an der Tabellenspitze der Fußball-Saarlandliga sonnen. Nach zuvor fünf Siegen in Folge unterlag der SVB am vergangenen Spieltag 1:4 bei der FSG Ottweiler-Steinbach und musste den Platz an der Spitze gleich wieder räumen. Allerdings trennt die Mannschaft von Trainer Patrick Vitt nur das schlechtere Torverhältnis vom neuen Ligaprimus Spvgg. Quierschied.

Trotz der jüngsten Niederlage in der Liga geht Bliesmengen mit Rückenwind in das Heimspiel am Sonntag um 14.30 Uhr gegen Aufsteiger FC Rastpfuhl. Der SVB gewann am Mittwoch im Saarlandpokal mit 3:0 beim Verbandsligisten VfB Theley. Im Anschluss an die Partie gegen Rastpfuhl wird vor Ort das Pokal-Viertelfinale ausgelost.

„Mengens“ Team-Manager Mark Braun freut sich, dass die Rot-Weißen in dieser Saison bislang so eine gute Rolle spielen. Und der 40-Jährige hofft auf die Rückkehr von Luca Bauer, der zuletzt an einer Zerrung laborierte. Der 22-Jährige kurbelt das Offensivspiel des Saarlandligisten ungemein an und hat schon zehn Saisontore auf dem Konto. Auch Neuzugang Jordan Steiner sei voll eingeschlagen, lobt der Team-Manager. Den es zudem freut, dass sich Torwart Ludovic Fossati (24) als sicherer Rückhalt präsentiert. Denn die Menger Nummer 1, Marco Curcio, wird dem Verein erst 2023 wieder zur Verfügung stehen. Curcio zog sich im Spiel gegen Herrensohr vor wenigen Wochen nach einem Zusammenprall mit einem Gegenspieler einen Bruch des Jochbeins, des Kiefers und der Augenhöhle zu und wurde bereits operiert. Weil auch Schlussmann Robin Scheidt verletzungsbedingt ausfällt, hat sich der frühere, langjährige Torwart Stefan Ruppert als Ersatzmann zur Verfügung gestellt.

Nicht mehr ganz rund läuft es derweil für die DJK Ballweiler-Wecklingen. Der Aufsteiger hatte einen furiosen Saisonstart hingelegt und die ersten fünf Spiele gewonnen. Nun wartet das Team von Spielertrainer Florian Bohr aber seit vier Spieltagen auf einen Sieg. Die DJK ist in der Tabelle auf Rang sieben abgerutscht – der Rückstand zur Spitze beträgt aber nur zwei Zähler.

Bohr glaubt, dass seine Spieler dem euphorischen Start nach dem emotionalen Aufstieg nun Tribut zollen müssen. Auch zahlreiche Ausfälle hätten „zu einer gewissen Müdigkeit“ geführt. Die will Ballweiler-Wecklingen im Heimspiel am Samstag um 15.30 Uhr gegen die FSG Ottweiler-Steinbach hinter sich lassen. Die FSG hatte sich vor vier Wochen von Trainer Boris Becker getrennt. Unter Interimscoach Ivan Sachanenko – eigentlich Spieler der Steinbacher – ging das Team noch nie als Verlierer vom Feld.

Bei der DJK Ballweiler-Wecklingen steht der Einsatz von Spielertrainer Bohr (aufgebrochener Fersensporn) ebenso auf der Kippe wie der von Mirco Schwalbach (Bänderverletzung im Fuß). Pascal Gherram (Innenbandverletzung im Knie) fällt für den Rest des Jahres aus. Cyrill Mario Hamann steht nach überstandener Schulterverletzung wieder im Kader.