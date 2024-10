A-Ligist TuS Rimschweiler/VBZ vor Kreispokal-Achtelfinale Eine Serie soll halten, eine andere reißen

Ein Vorteil für den TuS/VBZ dürfte zudem sein, dass er auf dem Rimschweiler Rasen antreten darf. Die Heimbilanz der laufenden Saison spricht absolut für den Gastgeber. „In fünf Heimspielen (4 Siege, 1 Remis) haben wir 13 Punkte geholt – das ist schon sehr gut. Und so wollen wir uns natürlich auch am Mittwoch präsentieren“, betont Brunner. „Personell gibt es zwar einige Fragezeichen.“ Nach der ersten Englischen Wochen „gibt es gerade nach der Hartplatz-Partie in Höhmühlbach einige Spieler, die ein bisschen angeschlagen sind“. Daher könne es sein, dass Brunner und Zech das Team ein bisschen umstellen müssen. „Aber nichtsdestotrotz wollen wir gewinnen und weiterkommen.“ Und das gerne auch einmal in der regulären Spielzeit von 90 Minuten. „Ich habe heute schon darüber gesprochen, dass es ganz schön für uns wäre, im Pokal mal ohne Verlängerung weiterzukommen – zumal wir am Samstag gegen Petersberg schon wieder einen harten Gegner vor uns haben.“ Damit das gelingt, müsse seine Mannschaft sehen, dass sie in der Defensive Aussetzer vermeidet. „In den letzten Spielen war es so, dass wir keine Gegentore kassiert haben, wenn wir hinten keine Fehler gemacht haben. Wir müssen einfach weiter mit der Einstellung und der Ausrichtung wie zuletzt antreten und unsere Torchancen, die wir sicher wieder bekommen werden, nutzen.“ Das habe die Mannschaft im Duell gegen den souveränen Spitzenreiter aus Contwig vergangene Woche ausgezeichnet. „Da haben wir sehr gut verteidigt. Und wenn wir uns in die Partie reinkämpfen, dann kommt das Spielerische auch dazu. Dann sind wir schon auch in der Lage, das Spiel am Mittwoch – hoffentlich nach 90 Minuten – für uns zu entscheiden“, sagt Brunner mit einem Lachen.