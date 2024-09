Werden Favoriten straucheln? Spannende Duelle im Fußball-Kreispokal stehen an

Das Achtelfinal-Ticket im Blick haben auch die Kicker des SV Palatia Contwig. Der ungeschlagene Spitzenreiter der A-Klasse geht am Mittwoch ab 19.30 Uhr als klarer Favorit beim B-Ligisten SG Harsberg-Wallhalben-Mittelbrunn auf den Platz. In der Liga ist der Bezirksliga-Absteiger nach dem knappen 4:3 gegen den Hilster SV zum Saisoanauftakt in den vergangenen vier Punktspielen ohne einen einzigen Gegentreffer geblieben. In der zweiten Pokalrunde hatte sich die Mannschaft des neuen Spielertrainers Niklas Kupper, der zuvor mit dem SC Hauenstein in die Verbandsliga aufgestiegen war und früher als Spieler sowohl mit dem SVN Zweibrückern als auch dem FK Pirmasens die Meisterschaft in der Oberliga feiern konnte, mit 4:2 beim B-Ligisten SpVgg Waldfischbach-Burgalben II durchgesetzt. Ihre weiße Weste wollen die Contwiger nun auch am Mittwochabend wahren.