Fußball-Regionalligist FC Homburg „Wir müssen als Einheit auftreten“

Und so wird nun Sökler vorerst als Cheftrainer auf der Bank des FC Homburg Platz nehmen. Und gleich am Mittwochabend im Waldstadion alles versuchen, um mit seinem Team gegen den FCS erneut für eine Überraschung zu sorgen. So wie in der vergangenen Saison, als die Homburger im Viertelfinale vor über 6000 Zuschauern den 1. FC Saarbrücken aus dem Saarlandpokal warfen. Kurz vor Spielende hatte Mart Ristl zum 2:1-Sieg getroffen. „Wir brauchen uns nicht zu verstecken. Im letzten Jahr waren wir auch Außenseiter, aber mit Einsatz, Wille und Spielwitz haben wir die Saarbrücker überrascht“, sieht Ristl durchaus eine Möglichkeit, die Blau-Schwarzen aus der Landeshauptstadt erneut zu bezwingen. „Wir haben zwar in den letzten 16 Spielen in der Regionalliga nur zweimal verloren, aber auch viele Punkte mit Unentschieden abgegeben. So reicht es für uns nicht, um ganz oben dabei zu sein:“ Im Pokalkracher könne nun jeder Spieler beweisen, dass er mehr kann, als das, was er mit dem gesamten Team in den letzten Monaten mit nur drei Siegen nach der Winterpause zeigte. „Zu selten haben wir unser wahres Gesicht gezeigt, das ich nun gegen Saarbrücken am Mittwoch erwarte.“ Zur Trainerentlassung von Timo Wenzel erklärte der Mannschaftskapitän: „Für mich war die Freistellung schon überraschend. Leider muss der Trainer immer wieder den Kopf hinhalten, wenn man sportlich unter den Erwartungen bleibt.“