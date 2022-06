Leichtathletik : Deutsche Junioren-Elite will zur WM-Norm fliegen

LAZ-Stabhochspringerin Livia Könsgen misst sich am Sonntag mit der nationalen Elite. Foto: Wolfgang Birkenstock

Zweibrücken Am Sonntag gehen viele der besten Jugend-Stabhochspringer Deutschlands bei „Sky‘s the Limit Nachwuchs“ an den Start.

Einen Tag nach den Profi-Leichtathleten sind die Talente an der Reihe. Am Sonntag versammelt sich beim „Sky‘s the Limit Nachwuchs“ ein Großteil der besten Junioren-Stabhochspringer Deutschlands im Zweibrücker Westpfalzstadion. Wichtige Normen wollen geknackt werden – etwa jene für die U18-Europameisterschaft in Jerusalem (Israel) und die U20-WM in Cali (Kolumbien). Über 60 junge Athleten werden zu Höhenflügen ansetzen. Auch die Springer aus den Stabhochsprungzentren Leverkusen, Gräfelfing und Stuttgart sind dabei. Und 19 Talente vom LAZ Zweibrücken.

Um 12 Uhr gehen die ersten beiden Felder an den Start, die sich auf zwei Anlagen verteilen. Darunter auch die drei besten deutschen Stabhochspringerinnen in der Altersklasse U18, die mit Bestleistungen von bis zu vier Metern aufwarten. Im anderen Feld sind mit Ben Kribelbauer und Lukas Hell auch zwei LAZ-Athleten vertreten, die sich bereits für die Deutschen Meisterschaften der U16 qualifiziert haben und nun die Vier-Meter-Marke in Angriff nehmen wollen.