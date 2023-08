Leichtathletik Die Wahnsinns-WM-Geschichte der Sina Mayer

Dass das deutsche Team im Finale aber überhaupt antreten durfte, war auch Sinas Namensvetterin Lisa Mayer zu verdanken. Die derzeit verletzte Sprinterin aus Wetzlar war als Expertin für das ZDF vor Ort. Und sie klemmte sich ans Handy und berichtete dem deutschen Team-Management umgehend, was sie im Vorlauf des DLV-Quartetts gerade am TV-Gerät gesehen hatte. In diesem Vorlauf waren Mayer und Co. nämlich – scheinbar – hauchdünn ausgeschieden. 13 Hundertstelsekunden fehlten, um einen Platz unter den besten acht im Finale zu ergattern. Die deutsche Auswahl belegte nach den Vorläufen nur Rang neun. Doch vor der Staffelübergabe von Louise Wieland zu Sina Mayer hatte eine australische Läuferin Wieland deutlich behindert. „Louise hat einen Schlag abbekommen, ist nach außen gedrängt worden, und musste dann erst wieder nach innen laufen. Klar hat das Zeit gekostet, es war schwierig, den Staffel-Stab überhaupt noch zu übergeben“, erklärte Sina Mayer. Viel Zeit blieb nicht. Binnen 30 Minuten nach Ende des Laufs musste Protest eingelegt werden – und das tat der Deutsche Leichtathletikverband. „Bis wir so richtig realisiert haben, was passiert ist, waren wir natürlich traurig und enttäuscht. Aber nach dem Protest waren wir sehr optimistisch, dass ihm stattgegeben wird. Wir haben uns auf dem Warm-Up-Platz so vorbereitet, als würden wir am nächsten Tag wieder auf der Bahn stehen“, berichtete Mayer. Und so kam es schließlich auch.