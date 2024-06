Leichtathletik Zwei Vize-Meisterschaften für das LAZ Zweibrücken

Die Rheinland-Pfalz-Meisterschaften der U20 und U16 werden am Samstag, 13. Juli, in Ingelheim ausgetragen. Da dort allerdings keine Stabhochsprunganlage vorhanden ist, werden die Landesmeister dieser Klasse bereits im Rahmen der Pfalzmeisterschaften am kommenden Samstag in Eisenberg ermittelt. Dort kämpfen die Aktiven-, U18- und U14-Leichtathleten um Titel und Bestmarken. Die pfälzischen U20- und U16-Athleten messen sich an diesem Sonntag in Haßloch.