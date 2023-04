Zweibrücker Tennisakademie Weiß-Blau Die Sichtung der Talente ist gut angelaufen

Die ersten Schritte der neu gegründeten Tennisakademie Weiß-Blau sind gemacht. Die erste Sichtung junger Talente liegt hinter Trainer Felix Kircher und seinem Team. „Wir sind definitiv zufrieden damit, wie es angelaufen ist“, erzählt der 40-Jährige, der mit dem neuen Format, das er gemeinsam mit seinem Heimatverein TC Weiß-Blau Zweibrücken ins Leben gerufen hat, einen neuen Weg in der Talentförderung gehen will. An einem Standort „mit großem Potenzial“ möchte der langjährige Coach ambitioniertem Nachwuchs die Chance bieten, sich individuell weiterzuentwickeln. „Die Akademie richtet sich an Kinder und Jugendliche – etwa zwischen neun und 15 Jahren – die schon eine gewisse Grundausbildung genossen haben“, erklärt Kircher.