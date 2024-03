Handball-Oberliga Mit einem Sieg das nahende Osterfest versüßen

Die Heimspiele der Zweibrücker waren diese Saison nicht selten ein Spektakel. So auch am vergangenen Wochenende, als Philipp Hamann sieben Sekunden vor Schluss den Siegtreffer gegen die HSG Kastellaun/Simmern erzielte (28:27). Durch den Erfolg bissen sich die Löwen weiter im oberen Tabellendrittel fest. Der Rückstand auf Rang zwei beträgt drei Punkte. Spitzenreiter VTV Mundenheim thront zwar einsam an der Spitze. Dass selbst der Ligaprimus für die Zweibrücker nicht unschlagbar ist, deuteten sie bei der hauchdünnen 23:24-Heimniederlage Anfang März an. Im Hinblick auf die Gegentore (581) weist keine Mannschaft einen besseren Wert auf als die Löwen. Aber auch ganz grundsätzlich hat sich die SG nach einem holprigen Saisonstart mit vielen Verletzten mittlerweile wieder in der erweiterten Spitze der RPS-Liga etabliert.