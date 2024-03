Handball-Oberliga Dem Ligaprimus einen heißen Tanz bieten

Am Samstagabend erwartet die Zweibrücker Handballfans ein echter Kracher in der Westpfalzhalle. Die SG SV 64/VT Zweibrücken empfängt in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar um 18 Uhr den Spitzenreiter VTV Mundenheim. Dann wird die stolze Serie der Löwen von acht Spielen ohne Niederlage auf eine harte Probe gestellt. Denn auch wenn die Zweibrücker in den vergangenen Monaten sehr gut unterwegs waren – die Vereinigten Turnvereine (VTV) waren noch erfolgreicher. Die blicken auf 13 Partien in Folge ohne Niederlage zurück und befinden sich auf allerbestem Wege Richtung Rückkehr in die 3. Liga. Der Vorsprung der VTV auf Verfolger SG Saulheim beträgt bereits satte sieben Punkte.