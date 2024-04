Handball-Oberliga SG-Handballer wollen Nationaltorhüter zum Schwitzen bringen

Doch auch mit einem Rückhalt wie Ziemer im Tor reichte es für Saulheim in dieser Saison nicht, um im Titelkampf ganz vorne mitzumischen. Zwar startete die SGS bärenstark in die Runde und fügte Ligaprimus VTV Mundenheim am zweiten Spieltag eine seiner bislang nur zwei Saisonniederlagen zu (29:22). Doch dem Spitzenreiter konstant Paroli bieten konnte die SG Saulheim, die am vergangenen Spieltag mit 27:32 bei den SF Budenheim verlor, nicht. Mundenheim liegt fünf Spieltage vor Saisonende einsam an der Spitze und könnte schon am Samstag mit einem Heimsieg gegen die Südpfalz-Tiger die Meisterschaft klarmachen.