Handball-Oberliga Löwen wollen diesmal keine Miezekätzchen sein

Dass man bei der SG durchaus optimistisch ist, in der Rückrunde besser abzuschneiden als in der Rückrunde, liegt zum einen an der Rückkehr von Nils Wöschler und Tom Grieser. Mit den beiden tragenden Säulen auf der Platte hatten sich die Zweibrücker mit drei Siegen in Folge aus dem Sportjahr 2023 verabschiedet. Die Zuversicht ist aber auch durch den Spielplan begründet. Denn in der Hinrunde mussten Weinert und seine Mannschaft sehr oft reisen. In der Rückrunde bestreitet die SG neun ihrer 15 verbleibenden Spiele zu Hause. Und das kommt den Handballfreunden in der Rosenstadt gleich in den kommenden Wochen zugute. Die nächsten drei Spiele der SG finden alle in der Westpfalzhalle statt.