Handball-Oberliga Die SG will Revanche im „Raubtier-Duell“

Seine Premieren-Saison in der Oberliga war bislang keine einfache – denn auch er gehörte zu den Spielern, die mehrere Wochen verletzt ausfielen. Dies erschwerte das Unterfangen, sich an das Niveau in der für ihn neuen Spielklasse zu gewöhnen. Zukünftig möchte er noch wertvoller für die Spielgemeinschaft werden. Denn: „Bislang spiele ich in der Mannschaft noch keine tragende Rolle. In Zukunft will ich einfach noch mehr Leistung bringen und eine Stütze für das Team werden.“